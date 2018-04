Hace unos meses era imposible pensar que Bayern Munich y Real Madrid se encontrarían en las semifinales de Champions League. Los alemanes no la pasaron bien en el inicio de temporada y, como todos, uno de los afectados fue James Rodríguez.

Para que la situación no se complique más, los directivos teutones decidieron cesar a Carlo Ancelotti y traer de emergencia a un conocido de la casa: Jupp Heynckes , quien ya ha levantado la 'Orejona' con los 'bávaros'.

Antes de medirse a Real Madrid , el entrenador de Bayern Munich se ha referido a James Rodríguez , uno de los hombres claves en su formación. Pero regresó unos meses atrás y recordó cómo encontró al colombiano.

"Cuando llegué al Bayern el 7 de octubre, James estaba un poco hundido. No estaba en buena forma, no se sentía bien" , reveló en conferencia de prensa a todos los medios que llegaron al Allianz Arena.

"Me encargué. Hablé mucho con él. Poco a poco ganó confianza. Ahora se ha integrado, es más abierto y se siente más libre" , agregó. "Y tengo que decir que nuestros espectadores están fascinados cuando ven jugar a James " , contó.

Como es evidente, Heynckes destaca la evolución del 'cafetero' en Bayern. "Ha tenido una evolución genial. Tiene fantasía, visión de juego. Y lo mas importante para su proceso de integración es que se abrió, que se siente a gusto en Múnich. Eso es esencial", comentó.

El DT también contó una de las claves para la mejor adaptación de James Rodriguez. "Además estudia alemán. No es tan fácil para un hispanohablante hablar en alemán. Pero me tiene a mí, con quien puede hablar un poco en alemán", finalizó sobre el ex Real Madrid.