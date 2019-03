Un duelo con morbo: la reacción de De Jong tras conocer que enfrentará a Cristiano Ronaldo en Champions

Frenkie de Jong enfrentará a Cristiano Ronaldo en los cuartos de final de la Champions League 2019. Y es que el sorteo celebrado este viernes en Nyon determinó que el sorprendente Ajax se mida a la poderosa Juventus en un partido de pronóstico reservado.



Solo minutos después de conocer que chocaría ante la Juventus, De Jong habló ante los medios para calificar a Cristiano Ronaldo como uno de los mejores del mundo. El nuevo fichaje del FC Barcelona tendrá un duelo más que especial con la otrora figura del Real Madrid.

"Cuando tenía 10 o 12 años, Cristiano Ronaldo ya era uno de los mejores del mundo. Así que es bueno que ahora lo vaya a enfrentar", dijo Frenkie de Jong sobre el Ajax-Juventus que se jugará el 10 y 16 de abril. Primero en Holanda y después en Italia.

De Jong cumple el pedido del Barcelona y elimina al Real Madrid de la Champions League. (Getty Images) De Jong cumple el pedido del Barcelona y eliminó al Real Madrid de la Champions League. (Getty Images)

Más del Ajax vs Juventus

El Ajax, que alguna vez fue una de las principales potencias europeas, dejó sorprendentemente en el camino al Real Madrid en octavos de final y su llave contra la Juventus será una repetición de la final de 1996, que el club italiano ganó en penales. Ambos equipos también se enfrentaron en la final de la vieja Copa de Europa de 1973, ganada 1-0 por el equipo holandés.



"No estoy ni feliz ni triste. El Ajax eliminó al Madrid, así que no es una broma", dijo el director deportivo de la Juventus, Pavel Nedved. "Me gustó mucho contra el Madrid, así que tendremos que ser muy cuidadosos. Tendremos que enfrentarnos al Ajax con un gran compromiso: espero dos grandes partidos".

