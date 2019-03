¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo? Fecha, horarios y canales del Juventus vs Ajax por Champions League 2019

El sorteo de cuartos de final de la Champions League 2019 ha querido que la Juventus y Ajax se enfrenten en esta instancia en lo que será, seguramente, una de las llaves más interesantes por tener a Cristiano Ronaldo como uno de los protagonistas. En la siguientes lineas encontraras las fechas, horarios y canales de la ida y vuelta.



El primer Juventus vs Ajax se jugará en Ámsterdam el miércoles 10 de abril a las 2 de la tarde (hora peruana y 8:00 p.m. en España). Mientras que la vuelta se disputará el martes 16 del mismo mes en el estadio Allianz de Turín y a la misma hora. FOX Sports, ESPN, beIN Sports y Movistar serán los canales encargados de la transmisión de Champions League.

LOCAL VISITA DÍA HORA ( PER ) CANALES Ajax Juventus 10/04 14:00 ESPN , FOX , beIN Sports Juventus Ajax 16/04 14:00 ESPN , FOX , beIN Sports

El Ajax, que alguna vez fue una de las principales potencias europeas, dejó sorprendentemente en el camino al Real Madrid en octavos de final y su llave contra la Juventus será una repetición de la final de 1996, que el club italiano ganó en penales. Ambos equipos también se enfrentaron en la final de la vieja Copa de Europa de 1973, ganada 1-0 por el equipo holandés.



"No estoy ni feliz ni triste. El Ajax eliminó al Madrid, así que no es una broma", dijo el director deportivo de la Juventus, Pavel Nedved. "Me gustó mucho contra el Madrid, así que tendremos que ser muy cuidadosos. Tendremos que enfrentarnos al Ajax con un gran compromiso: espero dos grandes partidos".



Cabe destacar que la Juventus está invicto en sus últimos diez encuentros contra el Ajax, al ganar cinco de los últimos seis partidos.



