Nadie esperaba este once: el 'bombazo' del Atlético de Madrid en su alineación ante Juventus [OFICIAL]

El delantero Diego Costa es la gran novedad este miércoles en el once titular del Atlético de Madrid para afrontar la ida de octavos de final de la Champions League contra la Juventus , que sale con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.



El artillero hispano-brasileño, que volvió a jugar el pasado fin de semana tras dos meses de baja después de su operación en el pie, acompañará de inicio este miércoles a Antoine Griezmann en el ataque rojiblanco, mientras Álvaro Morata se queda en el banquillo.



El martes, el técnico Diego Simeone había advertido que Costa "no está para jugar 90 minutos", ahora está por ver si quería dar una sorpresa o si el hispano-brasileño será sustituido a lo largo del encuentro.



También forma parte del once inicial el centrocampista Koke, recuperado de una lesión muscular.



En la Juventus, tal como había anunciado la víspera su técnico Massimilliano Allegri, el argentino Paulo Dybala acompaña a Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic en el ataque del equipo italiano, mientras el uruguayo Rodrigo Betancur ocupará el puesto del ausente Sami Khedira.



Alineaciones confirmadas del Juventus vs Atlético de Madrid



Atlético de Madrid: Oblak - Juanfran, Giménez, Diego Godín, Filipe Luis - Saúl, Thomas, Rodrigo Hernández, Koke - Griezmann y Diego Costa. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Juventus: Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Entrenador: Massimilliano Allegri.