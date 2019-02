“Cristiano Ronaldo te toca los…”: el mensaje a la vuelta de ‘CR7’ a Madrid

No tiene pelos en la lengua cuando se refiere a ‘CR7’. John Toshack habló en los micrófonos de ‘El Golazo de Gol’ para mirar la situación del Real Madrid , la situación de Bale y también de sobre el partido del Atlético de Madrid vs. Juventus , en especial por la vuelta de Cristiano Ronaldo a la capital de España y a un lugar en donde no es bien recibido: el Wanda Metropolitano de los colchoneros de Diego Pablo Simeone.



El que fuera entrenador del Real Madrid elogió al ahora jugador de la Juventus: "Si te gusta o no porque tiene sus cosas... Hay mucha gente que dice aquí que toca los cojones por una razón u otra, pero también hay que decir: oye mira, estos goles, estos trofeos, es uno de los grandes de la historia del fútbol y estoy seguro de que tiene ganas de hacer un gran partido y le puede causar problemas al Atlético".



En lo que se refiere al Real Madrid y la baja forma de Marcelo, Toshack no cree que el único problema del club blanco sea el brasileño: "El Madrid necesita cambiar media plantilla, no sólo a Marcelo", confesó sobre la realidad del equipo de Santiago Solari.



Asimismo, también tuvo palabras para Bale, con quien coincidió como seleccionador de Gales. De hecho, fue quien le hizo debutar con la selección: "Bale debería haber aprendido español por respeto a la gente", fue el recado del ex entrenador al jugador blanco. Real Madrid no vive un buen momento y el técnico del equipo lo hizo ver de ese modo. Nada está bien.