Dybala juega a la presión: elogios para el 'Aleti', Simeone y una revelación sobre Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala , una de las estrellas del Juventus, que este miércoles visita al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League 201 9 , considera a su rival como un equipo "muy fuerte defensivamente", así como no duda en afirmar que su compañero Cristiano Ronaldo es un "tipo normal" y del que siempre se puede aprender.



"(Atlético Madrid) Ya sabemos todo sobre su estilo de juego, cómo es el equipo de Diego Simeone y lo difícil que será. Para llegar a la final y ganar esta competición debes vencer a quien esté frente a ti. Nunca vas a tener partidos fáciles. El Atlético es muy fuerte defensivamente y es muy bueno a la contra", cometa Dybala en declaraciones a UEFA.com.



Para el argentino, ante el Atlético de Madrid hay que estar "atento defensivamente" porque tiene "jugadores que pueden meterte en serios problemas". "Lo mismo ocurre con nosotros, sabemos dónde están nuestras fortalezas y probablemente trabajen duro para tratar de que no le hagamos daño", añade.



"En todos los años que llevo en la Juventus, el equipo ha demostrado su potencial y está preparado para que todos lo vean. El año anterior a mi fichaje (fue en verano 2015), la Juventus ya había disputado la final contra el Barcelona. En mi segundo año aquí, llegamos a la final y la pasada temporada perdimos contra el Real Madrid (en cuartos)", indica.



Dybala, no obstante, considera que "no tiene sentido echar la vista atrás" y que su equipo debe "mirar hacia el futuro": "Tenemos un gran equipo con algunos de los mejores profesionales, que han adquirido muchas experiencias a lo largo de estos años. Somos claramente aspirantes, pero tenemos que salir y demostrarlo".



Con la llegada este verano de Cristiano Ronaldo al Juventus, Dybala bien puede jactarse de ser de los pocos que juega junto a los dos grandes "astros" del actual panorama futbolístico: su compatriota Leo Messi en la selección, y el portugués.



"He tenido la oportunidad de jugar junto a Lionel Messi y ahora estoy jugando con Cristiano Ronaldo. No somos muchos los que hemos tenido esa oportunidad. Es algo positivo porque siempre puedes aprender de los mejores", señala al respecto.



"(Cristiano Ronaldo es) un tipo relajado y normal, como el resto de nosotros. A pesar de todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera, siempre ha sido muy amable en el vestuario. Eso ayuda a que te sientas cómodo cuando estás en presencia de un jugador así. Lo comparo con Leo Messi, porque todos los demás lo hacen, y creo que son dos jugadores excepcionales. Como dije, aprendes mucho de futbolistas y personas como ellos, tanto dentro como fuera del campo", apunta.