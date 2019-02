No gustará nada al Real Madrid: el mensaje sobre Morata del Atlético de Madrid

Claro, directo y como si fuera un mensaje para los hinchas del Real Madrid. En la previa del Atlético de Madrid vs. Juventus , el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, habló ante los medios de comunicación y concluyó el tema de Álvaro Morata. “Ya vieron en las fotos que es desde pequeño del Atleti. Confío en él, no solo que ganemos, sino que por lo menos marque un gol”, confesó el mandamás sobre el partido en el Wanda Metropolitano.



Enrique Cerezo no quiso tocar más sobre el tema del partido, prefiriendo esperar un buen resultado para el mando del ‘Cholo’ Simeone frente a la ‘Vecchia Signora’. Enfrente a la Juventus, un duro golpe cayó en el vestuario a solo horas del partido de octavos de final de la Champions League. Khedira queda fuera, al menos, de la serie entre equipos.



Khedira estará fuera de las canchas durante un mes después de recibir un tratamiento para corregir una irregularidad en su latido cardíaco, dijo el miércoles el líder de la Serie A.



El jugador de 31 años, quien formó parte de la selección alemana que ganó la Copa del Mundo en 2014, no viajó a disputar el partido del miércoles por los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid después de ser diagnosticado con una fibrilación auricular.



Khedira se sometió a un "estudio electrofisiológico y a una exitosa terapia intervencionista", dijo la Juve en un comunicado publicado en su sitio web. "Después de un corto periodo de convalecencia, podrá reanudar su actividad aproximadamente dentro de un mes".



Khedira ha jugado solo 15 partidos en todas las competencias para la 'Juve' esta temporada debido a una serie de lesiones. Así está el partido.