Juventus vs. Atlético Madrid: pronósticos, minuto a minuto, goles y ideos EN DIRECTO por Champions League

Juventus vs. Atlético Madrid juegan EN VIVO y EN DIRECTO hoy, desde las 3:00 pm. por la transmisión de FOX Sports. El equipo ‘colchonero’ reafirma su esencia de la era Simeone rumbo a Turín, escenario de un combate a presión, decisivo y de tensión contra la ofensiva de la Vecchia Signora que aborda desde su fuerza defensiva, su contragolpe, su ambición y un 2-0 a favor frente a Cristiano Ronaldo y la voracidad de su rival.

El partido corresponde a la vuelta de octavos de final de la Champions League en el Juventus Stadium. Este es considerado la llave más pareja de octavos de final, ya que ambos son principales candidatos para lograr la hazaña. Sigue toda la previa, el minuto a minuto, video, goles, resumen, estadísticas, declaraciones, entre otros datos para estar más enterado del compromiso.

El resultado, el 2-0 parcial, está del lado de Atlético Madrid. La historia de la Champions League -esa ventaja fue válida para el ganador de la ida en su casa en 157 de las 186 veces que se dio en el torneo-. Igualmente le avala la era Diego Simeone: de sus 417 marcadores en partidos oficiales, sólo once lo eliminan. Doce fuerzan la prórroga.

También su momento, ganador de sus últimos cinco choques sin un solo gol en contra, incluida la ida ante el Juventus , y con nada más una derrota en sus diez desplazamientos más recientes; el portero Jan Oblak, ya con 112 partidos sin ningún tanto en su portería, o el ataque formado por Antoine Griezmann y Álvaro Morata, con la transcendencia que supondría un gol este martes, que multiplicaría por dos la obligación de su rival: necesitaría cuatro tantos.

¿Cómo llega Atlético Madrid

Nadie se fía en el Atlético de Madrid , mentalizado, armado y preparado para todas las situaciones que presupone en Turín. Para una ofensiva local a la que responderá con una de sus cualidades más recurrentes e indiscutibles en toda la era Simeone, la fortaleza defensiva, y una destreza que maneja con soltura, el contragolpe, pero no sólo eso, porque también quiere el gol que simplifique el pase a cuartos.

Porque el Atlético Madrid , que ha marcado al menos un tanto en 34 de sus 39 encuentros de este curso, demostró también en el segundo tiempo del duelo de ida que cuando va a por su adversario, cuando eleva su presión o cuando juega en campo rival, es un equipo temible. Entre todos esos registros, dependiendo de cada momento y circunstancia, circulará el partido que ha diseñado al milímetro Diego Simeone.

Sin Diego Costa y Thomas Partey, por sanción, ni Filipe Luis y Lucas Hernández, por lesión, el Atlético está pendiente de Diego Godín, que arrastra un golpe en el muslo, para un once que el técnico ha configurado, probado y afinado desde hace dos semanas. El sábado con el Leganés midió incluso los minutos de muchos de ellos, aligerados de carga en ese duelo con la vista en este martes.

Del once que se prevé en Turín, sólo el portero Jan Oblak, el lateral derecho Santiago Arias, el central José Giménez y el medio centro Rodrigo Hernández jugaron todo el partido el sábado. También Stefan Savic, la alternativa en el caso de que Godín no esté listo.

Álvaro Morata, cuya transcendencia en el partido será vital como salida rápida para repeler la presión de su oponente y armar los ataques, y Koke Resurrección no disputaron ningún minuto, en el caso del segundo porque cumplía sanción; Griezmann limitó su participación al primer tiempo, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar a la segunda parte y Juanfran Torres, que jugará como lateral izquierdo.

¿Cómo llega Juventus?

Enfrente, el Juventus se aferra a la épica y a Cristiano Ronaldo , por el que rompió récords de gasto este verano para ficharle desde el Real Madrid, para remontar el 2-0 adverso sufrido en el Metropolitano, un reto nunca logrado en la historia del club.

En el último compromiso, el técnico dio descanso a Cristiano Ronaldo, al croata Mario Mandzukic o a Giorgio Chiellini. Tampoco jugaron el bosnio Miralem Pjanic ni el portugués Joao Cancelo, ambos de baja por sanción y listos para el Atlético.

Eso sí, el Juventus deberá gestionar una larga serie de bajas en defensa. No estarán Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, lesionados, ni el brasileño Álex Sandro, sancionado. A ellos se suma la ya conocida ausencia del extremo colombiano Juan Cuadrado.

Así, con solo dos laterales puros, Allegri podría cambiar el habitual 4-3-3 por un 3-5-2, esquema que le garantizaría más peso en el centro del campo, zona en la que el Atlético Madrid construyó su victoria en el Metropolitano.

Por delante del meta polaco Wojciech Szczesny, el favorito para acompañar a Chiellini y Bonucci en la zaga es el uruguayo Martín Cáceres, incorporado gratis el pasado invierno procedente del Lazio y más acostumbrado que Daniele Rugani a jugar en una línea de tres.

En el centro del campo jugarán Pjanic, el francés Blaise Matuidi y el uruguayo Rodrigo Bentancur, más probable que el alemán Emre Can, mientras que los dos carriles estarán ocupados por el portugués Joao Cancelo y, seguramente, Federico Bernardeschi. El italiano ya jugó en esa posición en el Fiorentina y podría ser una clave importante para añadir velocidad y técnica al Juventus.

En la delantera actuarán Cristiano y Mandzukic. Debe ser el día de 'CR7', que hasta ahora solo anotó un gol (contra el Manchester United) en la actual edición de la Champions League , de la que fue máximo goleador en las últimas seis campañas.

Juventus vs. Atlético Madrid: alineaciones posibles

Juventus : Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano y Mandzukic.



Atlético de Madrid : Oblak; Arias, Giménez, Godín o Savic, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.



Canales para ver Juventus vs. Atlético Madrid en vivo por Champions League

Para ver el partido entre Juventus vs. Atlético Madrid , te presentamos una lista correspondientes a partidos en vivo , diferidos o via pago por evento son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio. Siempre que sea posible, proporcionaremos enlaces para las transmisiones en línea disponibles, en las plataformas proporcionadas por los dueños oficiales de los derechos.

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 3, FOX Sports

Australia: Optus Sport

Australia: DAZN

Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 1 Chile, FOX Sports 3

Colombia: FOX Sports, FOX Play Sur

Francia: RMC Sports en direct

Alemania: DAZN

Internacional: UEFA Champions League App

México: FOX Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Perú: FOX Sports, FOX Play Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: Univisión NOW, Univisión Deportes, SiriusXM, Watch TNT



Horarios para ver el partido por Champions League

México: 2:00 pm.

Perú: 3:00 pm.

Ecuador: 3:00 pm.

Colombia: 3:00 pm.

Venezuela: 4:00 pm.

Bolivia: 4:00 pm.

Argentina: 5:00 pm.

Chile: 5:00 pm.

Paraguay: 5:00 pm.

Uruguay: 5:00 pm.

Brasil: 6:00 pm.

Reino Unido: 8:00 pm.

España: 9:00 pm.

Japón: 5:00 am. (12 de marzo)



Declaraciones de los protagonistas

Cristiano Ronaldo: "será un partido difícil, el Atlético es un equipo que jugó dos finales de Liga de Campeones en los últimos años. Es un equipo candidato a ganar la 'Champions'. Sabemos que será difícil, pero si el Juventus juega bien, pasaremos", dijo.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid: "Nosotros tenemos un deseo, que es llegar a la final y jugar en nuestro campo, es una cosa que nos prometimos desde hace mucho tiempo y a ver si lo conseguimos". "Va a ser un partido importante, quizás el más importante de toda la temporada. Tenemos ventaja, pero no hay que fiarse. Esperemos que sea un buen partido y que los vencedores seamos nosotros".

Giorgio Chiellini: "Después de la ida hemos pensado cada día en este partido. Hay que tener ganas de atreverse, de atacar, de quererlo más que ellos. Estos son los ingredientes decisivos para el partido de mañana. Con respeto para un equipo sólido, pero con ganas de continuar nuestra aventura", dijo. "No será fácil, nadie está loco. Pero nadie piensa que será imposible".

Massimiliano Allegri: "Cristiano es un jugador con muchos goles en las piernas, marcó tantos goles en la Champions League y tenerle en este partido es una gran ventaja. Es un partido importante y él en estos encuentros se luce".

Diego Simeone: "No (es favorito su equipo), porque es un partido mismo en dos tiempos. Es muy difícil en un entretiempo de un partido decir 'hay un favorito'. Hay un partido que se está jugando. Hay alguno que lo ha jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace tres meses, así que hay que esperar a que termine".

Últimos partidos de Juventus

15/02/19 | Juventus 3-0 Frosinone | Serie A

20/02/19 | Atlético Madrid 2-0 Juventus | Champions League

24/02/19 | Bologna 0-1 Juventus | Serie A

03/03/19 | Nápoli 1-2 Juventus | Serie A

08/03/19 | Juventu s 4-1 Udinese | Serie A



Últimos partidos de Atlético de Madrid

16/02/19 | Rayo Vallecano 0-1 Atlético Madri d | Liga Santander

20/02/19 | Atlético Madrid 2-0 Juventus | Champions League

24/02/19 | Atlético Madrid 2-0 Villarreal | Liga Santander

03/03/19 | Real Sociedad 0-2 Atlético Madrid | Liga Santander

09/03/19 | Atlético Madrid 1-0 CD Leganés | Liga Santander