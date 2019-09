Juventus vs. Bayer Leverkusen con Cristiano Ronaldo: juegan por jornada 2 de la Champions League 2019

Este martes 1 de octubre, desde el gramado del Juventus Stadium de Turín, no te pierdas el partido Juventus vs. Bayer Leverkusen por la segunda fecha del Grupo D de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2 pm (hora peruana / 9 pm en horario italiano) y es transmitido ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por los canales Fox Sports y ESPN.

El cuadro italiano, con Cristiano Ronaldo como principal emblema, tiene la gran oportunidad de sumar en casa sus primeros tres puntos en el torneo, luego del empate (2-2) a domicilio que registró en su debut ante Atlético de Madrid.

El cuadro alemán, por su parte, se encuentra en la obligación de sumar una victoria en el feudo turinés tras caer como local en el debut por 1-2 ante el Lokomotiv Moscú.

Juventus sale por su primera victoria en la Champions League jugando como local ante Bayer Leverkusen | Foto: AFP

En tienda ‘juventina’ solo existe la consigna de ganar para pelear por el primer lugar del grupo y así trazar el camino directo hacia la clasificación a los octavos de final.

El técnico de Juventus, Maurizio Sarri, sabe que el duelo ante Bayer Leverkusen es vital para los intereses de su equipo, y no se confía del rival a pesar de su caída en la primera jornada actuando como local.

“El primer partido en casa puede ser muy importante para la clasificación y si se tienen las ideas claras sobre el Bayer no se puede pensar en el Inter (su próximo rival en Serie A). Nos medimos a un equipo que es segundo en la Bundesliga y que tiene los mejores valores de posesión de balón y físicos de su campeonato, por lo que será un encuentro muy exigente”, indicó el DT del elenco turinés.

Por su parte, Peter Bosz, estratega del equipo alemán, indicó que este martes no solo enfrentarán a Cristiano Ronaldo sino a todo un equipo que viene haciendo las cosas bien tanto en su liga local como en la Champions League.

Bayer Leverkusen, que en el debut perdió 1-2 en casa ante Lokomotiv Moscú, va por la sorpresa ante Juventus en Turín | Foto: AFP

“No jugamos contra un solo jugador, sino contra un muy buen equipo, y para tener éxito necesitamos un buen esfuerzo de parte de todos”, manifestó.

El árbitro del partido Juventus vs. Bayer Leverkusen será el escocés William Collum, quien estará asistido por sus compatriotas Francis Connor y David McGeachie.

Canales para ver el Juventus vs Bayer Leverkusen

El partido Juventus vs. Bayer Leverkusen será transmitido para toda América Latina por los canales Fox Sports y ESPN.



En Italia, el choque será transmitido por NOW TV, SKY GO Italia y Canale 5.



En Alemania, en tanto, la transmisión estará a cargo de Sky Sport 2/HD, TeleClub Sport Libe, Sky Go y Sky Sport UHD.



Horarios del Juventus vs Bayer Leverkusen

2 pm : Colombia, Ecuador, México, Perú

3 pm : Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (en Miami y Nueva York)

4 pm : Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay

9 pm : Alemania, España, Italia y Reino Unido.



Estadio del Juventus vs Bayer Leverkusen

El encuentro de Champions League tendrá como escenario el Juventus Stadium, ubicado en la ciudad de Turín, que cuenta con una capacidad para 41.500 espectadores.

