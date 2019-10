Falló lo increíble y quedó 'Loko'motiv: el terrible 'blooper' de Cristiano Ronaldo en la Champions [VIDEO]

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo demuestra cada fin de semana en Italia, sin embargo, como todo talentos futbolista, está expuesto al error, tal como le ha pasado este martes en el Juventus vs Lokomotiv por la fecha 3 de la Champions League.



Tal como se ve en imágenes, cuando corrían los 19 minutos de juego, Cristiano Ronaldo recibió un pase desde la derecha y lejos de marcar el gol, mandó la pelota a las nubes pese a que no tenía ninguna oposición en el arco. ¡Para no creer!

Cristiano Ronaldo quedó a nada de marcar un gol en el Juventus vs Lokomotiv. (Esporte Interativo)

La previa del partido

Juventus, dirigido por Maurizio Sarri, lidera el grupo A de la Liga de Campeones con cuatro unidades tras empatar 2-2 en su debut ante Atlético de Madrid y golear 3-0 al Bayer Leverkusen.



Ahora el conjunto turinés será anfitrión de Lokomotiv, que marcha tercero con tres puntos e intenta recuperarse de su reciente caída (0-2) como local ante Atlético, tras derrotar (1-2) a Leverkusen.



"Jugamos ante un equipo que está haciendo una gran temporada en su campeonato y en Champions también están en una buena situación en la clasificación. Lo hemos visto en Leverkusen: sabe cerrarse bien y cuando atacan generan mucho peligro, por lo que hay que medirse a ellos con respeto", destacó Sarri en la previa.



