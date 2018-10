Todas las miradas estarán en Cristiano Ronaldo cuando regrese a Old Trafford con la intención de anotar por tercer encuentro consecutivo ante su exequipo, esta vez en el Juventus vs Manchester United por la fecha 3 del Grupo H de la Champions League 2018.



Cristiano ha enfrentado dos veces a los 'Diablos Rojos' desde que salió del club para integrarse a Real Madrid en 2009. Sus dos goles fueron en los octavos de final de la temporada 2012-13.



El portugués se ha beneficiado del descanso que ha tenido en las dos últimas concentraciones de la selección portuguesa para mejorar su condición física y su conocimiento de los sistemas tácticos del técnico Massimiliano Allegri.



La Juventus, que lidera la llave H con dos victorias, no podrá contar en Manchester con el delantero croata Mario Mandzukic, fuera de la convocatoria, por problemas en un tobillo, según la prensa italiana.



En el Manchester United, que parece tomar aire tras un inicio caótico -viene de empatar 2-2 ante el Chelsea-, no jugará el chileno Alexis Sánchez, según confirmó este lunes su técnico José Mourinho, sin explicar las razones de su baja.