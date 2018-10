Toma con alegría la llegada de Cristiano Ronaldo , pese a que ahora lo tiene como rival y como un dirigido. Carlo Ancelotti recuerda su pasado como técnico del Real Madrid y, en la previa del PSG vs. Napoli por la jornada 3 de la Champions League, el técnico italiano confesó el único error del actual delantero de la Juventus, quien hoy regresa a Old Trafford, en su carrera. Obviamente, fue un sarcasmo que ha sacado una risa a más de una persona.



"La llegada de Cristiano [Ronaldo] es una excelente señal para la imagen de la Serie A. Durante mucho tiempo, fue el campeonato al que iban las estrellas: Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Kaká, Ibrahimovic. Ahora la llegada de Cristiano restaurará ese caché. Él es un gran profesional. ¡Su única error es haber ido a la Juventus !", confesó el entrenador en una entrevista que ha sido publicada este martes por la revista ‘France Football’.



En la nota Ancelotti dejó ahí el tema de Cristiano Ronaldo y tocó otros puntos, como – por ejemplo – la situación actual del Napoli como el del PSG. Sobre el equipo parisino, y pese a perder con el Liverpool. ‘Carletto’ confesó que tienen posibilidades de ganar la Champions League, teniendo a jugadores de la talla de Neymar, Kylian Mbappé y compañía.



En el caso de su equipo, el Napoli, agregó que le tratará de poner su cuota de experiencia y hacer que el equipo mantenga el ritmo que lleva desde hace unas temporadas en Europa. Napoli puede que no gane títulos como lo hacía con Maradona, pero siempre se le tiene cuidado a una institución que cuenta con jugadores de gran nivel.