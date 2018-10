Para el Juventus vs Manchester United , por la fecha 3 de la Champions League , Cristiano Ronaldo regresará a Old Trafford para medirse al club con el que hizo historia entre 2003 y 2009, y lo hará hambriento de goles, tras debutar en Europa con una decepcionante expulsión en la visita al Valencia.



Tras cumplir una jornada de sanción contra el Young Boys, Cristiano Ronaldo llega a la tercera jornada del grupo H de la Champions League decidido a estrenar su cuenta goleadora en Old Trafford, una de las vitrinas que más le motivan.



El feudo del Manchester United nunca será un campo normal para el astro luso, que con los 'Red Devils' anotó 118 goles en seis años y conquistó la Champions League de 2008, afirmándose como uno de los mejores jugadores del mundo y ganando el primero de sus cinco Balones de Oro.



Ese galardón le fue otorgado tras la espectacular campaña de 2008, en la que firmó 31 goles en la Premier League y 8 en la Copa de Europa, incluido un perfecto cabezazo en la final ganada en la tanda de penaltis contra el Chelsea.



Ahora, se enfrentará a su exequipo como flamante líder del Juventus , por el que firmó este verano tras marcar la historia del Real Madrid con cuatro Copas de Europa y 451 goles en nueve años.



Juventus invirtió 112 millones de euros para hacerse con el luso, con el objetivo de dar el último paso hacia la consecución de la anhelada Champions League , tras perder dos finales en los últimos cuatro cursos, contra el Barcelona en Berlín 2015 y el Real Madrid en Cardiff 2017.



Así como Cristiano Ronaldo, y a propósito del Juventus vs Manchester United , recordamos a los cracks que han vestido ambas camisetas. Por ejemplo, Carlos Tevez, Paul Pogba, Patrice Evra, entre otros.