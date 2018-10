En Old Trafford, la Juventus manda. En el partido de Juventus vs. Manchester United , Paulo Dybala abrió la cuenta para la ‘Vecchia Signora’ del Calcio. Un golazo, pese a que el tanto fue un poco más feo tras la disputa del balón entre Juan Cuadrado y el defensor de los ‘Red Devils’. Finalmente aprovechó Dybala para poner el 1-0 para los italianos. Hay que también darle las gracias a Cristiano Ronaldo por su gran centro desde la banda derecha.



Cristiano Ronaldo tenía el balón en la banda, ve el espacio y manda un tiro a ras para que alguien de la Juventus solo empuje el balón ante el arco de De Gea. Y fue así. El delantero portugués provocó el rebote y así Paulo Dybala decretó el gol de los turineses.



El Manchester United logró una victoria en la primera fecha del torneo europeo frente al Young Boys, pero luego cedió un empate en casa ante el Valencia sin goles. Por lo que necesita sumar de a tres el martes para no complicarse y poner en riesgo su pase a octavos de final.



La Juventus, en cambio, ha sumado dos triunfos en sus primeros dos partidos, por lo que se mantiene cómodo como líder de Grupo.