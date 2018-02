Cuando la Juventus pagó más de 80 millones de euros por el fichaje de Gonzalo Higuaín , los hinchas dudaron que pueda responder a tan semejante gasto. Sin embargo, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y el 'Pipita' sigue demostrando que es un goleador de olfato desarrollado.



Este martes, por ejemplo, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, el crack argentino se ha lucido con un doblete al Tottenham. Según el estadístico Mister Chip, ha sido el más rápido en la Copa de Europa.



El segundo cayó apenas a los 8 minutos de juego. No contento con haber madrugado a los 'Spurs' a los 2', el argentino volvió a dejar su sello con una gran ejecución desde los doce pasos. El penal fue contra Bernardeschi y el ex del Real Madrid no tardó en canjear la pena máxima por el segundo de la Juventus.



"RÉCORD HISTÓRICO - Gonzalo Higuaín (a los 8 minutos y 7 segundos) acaba de lograr el doblete más tempranero de un jugador en TODA la historia de la UEFA Champions League, superando el de Julio Ricardo Cruz contra el Spartak Moscú (a los 8 minutos y 30 segundos) del día 18.10.2006", publicó Mister Chip.