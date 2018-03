El primer partido fue de ida y vuelta. Cerca a la quincena del mes de febrero, Juventus y Tottenham empataron 2-2 en el Allianz Stadium de Turín por la ida de los octavos de final de la Champions League. Este miércoles se dio la vuelta en Wembley y el coreano Son Heung-Min fue protagonista.



Y es que el delantero asiático marcó el primer tanto de los 'Spurs' ante la Vecchia Signora. Todo se dio luego que Dele Alli fallara una ocasión ante la portero de Gianluigi Buffon.



A Son le quedó la pelota en plena área de Juventus y así le pegó de derecha. Su tiro no fue perfecto y el arquero italiano se tiró antes de tiempo; por ello no pudo llegar al balón, ante la mirada de Giorgio Chiellini.



En la primera parte, a los bianconeros no les cobraron una dudosa falta dentro del área del Tottenham. Douglas Costa cayó al césped, pero el árbitro Szymon Marciniak dejó seguir jugando.