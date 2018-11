Se trata de un pedido de Cristiano Ronaldo para un puesto en donde la ‘Vecchia Signora’ se siente segura, pero que – de acuerdo a medios italianos – el delantero considera que podría mejorar el ataque de los turineses. En medio del partido de la Juventus vs. Valencia , en Italia se ha comentado la posibilidad de que Jordi Alba se viste de negro y blanco de cara a la próxima temporada. Un poco difícil, tratándose de un jugador del Barcelona, pero como será…



“No sé qué pensara el club. Se me hace raro, porque no me queda mucho de contrato. Mi intención es acabar mi carrera aquí”, declaró Jordi Alba el pasado sábado luego del partido de los culés con el Atlético de Madrid. Mientras otros jugadores importantes del club han ampliado su contrato en los últimos meses, Alba espera, pero ya no oculta su sorpresa por la pasividad de los azulgranas por renovarse, al punto que acechan otros equipos.



Con 28 años a cuestas, el lateral izquierdo del Barcelona es uno de los mejores del mundo en su puesto, por lo que Cristiano Ronaldo – de acuerdo a los rotativos – pide al español o a su ex compañero Marcelo, quien podría irse a Italia para jugar al lado de ‘CR7’.



Mientras tanto, Cristiano Ronaldo busca su segundo gol en el presente certamen de la Champions League, luego de que le marcara al Manchester United.