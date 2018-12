Juventus vs. Young Boys juegan este miércoles 12 de diciembre por la fecha 6 de la fase de grupos de Champions League. Los dirigidos por Massimiliano Allegri ya están clasificados a la siguiente fase; sin embargo, quieren asegurar el primer lugar. Podrás vivir el partido por Depor.com y verlo por ESPN 2.

Juventus es puntero del Grupo H pero se ve amenazado por Manchester United. Los 'Red Devils' visitan a Valencia y de lograr un triunfo pordrían superar a los de Turín. Cristiano Ronaldo y compañía no piensan permitirlo.

Juventus vs. Young Boys: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 21:00

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Juventus y Young Boys.



Precisamente, el portugués se ha visto envuelto en la polémica tras sus declaraciones a inicio de semana. Cristiano opinó además que, al irse este verano del Madrid, ha tomado "la decisión correcta en el momento correcto", en una entrevista publicada este lunes de forma conjunta por los tres principales diarios deportivos italianos "La Gazzetta dello Sport", "Corriere dello Sport" y "Tuttosport".



"No es correcto mencionar solo a algunos jugadores del Juventus, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado en mi vida. Aquí somos un equipo, en otros sitios alguien se siente más grande que los demás", aseguró Cristiano.



"Aquí todos están unidos, son humildes y quieren ganar. Si (el argentino, Paulo) Dybala o (el croata, Mario) Mandzukic no marcan están felices igualmente. Me gusta, percibo la diferencia. En el Madrid también son humildes, pero aquí me parece que lo son más. Es muy distinto con respecto al Madrid, aquí es más una familia", prosiguió.