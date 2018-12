Se lamenta, no marca a doquier en la Champions como lo hacía en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo trata de encontrarse con su mejor versión en el ‘Viejo Continente’ y este miércoles, en el último partido de la fase de grupos, el delantero portugués no pudo un gol que pudo ser cantado, pero que el balón le tocó finalmente en el taco. En el Juventus vs. Young Boys , ‘CR7’ no pudo marcar el primero para la ‘Vecchia Signora’ a los 24 minutos de juego.



Juventus es puntero del Grupo H, aunque se ve amenazado por Manchester United. Los 'Red Devils' visitan a Valencia y de lograr un triunfo pordrían superar a los de Turín. Cristiano Ronaldo y compañía no piensan permitirlo



Por otro lado, Cristiano opinó además que, al irse este verano del Madrid, ha tomado "la decisión correcta en el momento correcto", en una entrevista publicada este lunes de forma conjunta por los tres principales diarios deportivos italianos "La Gazzetta dello Sport", "Corriere dello Sport" y "Tuttosport".



"No es correcto mencionar solo a algunos jugadores del Juventus, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado en mi vida. Aquí somos un equipo, en otros sitios alguien se siente más grande que los demás", aseguró Cristiano.