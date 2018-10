Porque no hay primera sin segunda. El delantero argentino Paulo Dybala se encargó de anotar el segundo gol del partido la Champions League entre Juventus vs. Young Boys por la segunda jornada del certamen europeo en el Allianz Stadium de Turín.



Tal como dejan ver las imágenes, cuando corrían los 33 minutos, el argentino recibió un pase antes del mediocampo, emprendió la carrera y soltó el balón para meterse a pocos al área. Segundos más tarde, Blaise Matuidi sacó un remate que sería la jugada previa al gol del 'enmascarado'.



Y es que el portero del Young Boys no rechazó de la mejor forma y con Dybala ya metido en el área, al exdelantero del Palermo no le quedó más empujar el rebote que capturó. Así, las ilusiones de los suizos empezaban a desvanecerse.



Paulo Dybala completó la cuarta temporada consecutiva anotando por lo menos un gol en la Liga de Campeones. Bayern Munich, Dinamo Zagreb, Tottenham y hoy los helvéticos fueron las primeras víctimas del argentino en las campañas pasadas.



Paulo Dybala aseguró un lugar en el once titular de la Juventus antes la ausencia obligada de Cristiano Ronaldo, quien cumple una fecha de castigo contra Young Boys. Pero el luso volverá ante Manchester United.