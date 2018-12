Juventus vs. Young Boys (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 2 / 3:00 p.m.) por la fecha 6 del Grupo H de la Champions League 2018-19 en el Stade de Suisse este miércoles desde las 21:00 horas (hora local, 3:00 pm. hora peruana). Podrás seguir el partido por las pantallas de ESPN y vivirlo por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Juventus y Young Boys.



Juventus vs. Young Boys: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 21:00

Casi todo está definido en esta serie en la que Juventus visitará a Young Boys obligado a ganar para clasificar como primero a la siguiente fase de la Champions League. Si Manchester United logra igualarlo en puntaje, el liderato será para los ingleses por tener más goles de visitante que los italianos en el enfrentamiento entre ellos.

Así va el grupo H de la Champions League:

Puesto Club PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Juventus 5 4 0 1 8 2 6 12 2 Manchester United 5 3 1 1 6 2 4 10 3 Valencia 5 1 2 2 4 5 -1 5 4 Young Boys 5 0 1 4 2 11 -9 1

Juventus y Young Boys son líderes indiscutibles en sus respectivos torneos locales, pero el cuadro italiano, finalista en la última edición de Champions League, va como amplio favorito en este encuentro.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, el equipo de Massimiliano Allegri llegó a Berna con la ilusión de cerrar de gran forma esta primera etapa del torneo europeo donde solo Manchester United ha sido capaz de hacerlo morder el polvo de la derrota en lo que va de la temporada.

Young Boys no juega a nada, ni siquiera la chance de llegar a la Europa League, pero el honor y los 2,5 millones de euros que recibe cada club que gane un partido en fase de grupos, son razones suficientes para que los de Berna se motiven y le hagan pelea a un Juventus que de clasificar como segundo, se enfrentará con uno de los poderosos clubes que acabe puntero esta fase de grupos.

El Juventus vs. Young Boys se jugará en el césped sintético del Stade de Suisse de Berna y por eso Massimiliano Allegri guardará algunos jugadores importantes, pero no a Cristiano Ronaldo. "Si el partido no fuera decisivo, Cristiano descansaría, al igual que muchos otros", señaló.

Juventus vs. Young Boys: alineaciones probables

Young Boys : Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Benito; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu, Sulejmani; Nsamé, Assalé, Hoarau



Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala, Mandžukić, Cristiano Ronaldo