La tercera fue la vencida: el alivio de Klopp tras ganar (por fin) la final de la Champions League

El entrenador del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, reconoció sentirse "aliviado" tras ganar la Champions League después de haber perdido otras dos anteriormente y empezar a arrastrar cierta fama de perdedor.



"Me siento aliviado. Especialmente por mi familia porque las últimas veces nos habíamos ido con la medalla de plata y en esta ocasión no ha sido así. También es un triunfo de nuestros propietarios que nunca nos han presionado. Y sobre todo de los jugadores", dijo el técnico de Stuttgart, que perdió la del año pasado frente al Real Madrid y otra final en el 2013 como entrenador del Borussia Dortmund ante el Bayern Múnich.



Klopp reconoció que su equipo "disputó finales mejores" a pesar de haberlas perdido. " He jugado muchas finales y las he perdido habiendo jugado mejor que hoy al fútbol. Hoy ha sido difícil para ambos porque ha habido tres semanas sin competir y es complicado. Al final las cosas se han resuelto. La experiencia cuenta. La resistencia de los chicos también. Todo nos ha ayudado. Hemos resistido. No quiero explicar por qué hemos ganado sino disfrutar. Es una victoria para todos los aficionados y tendremos una noche fantástica".



Klopp elogió la temporada del finalista a pesar de la derrota en Madrid. " Sé como se siente el Tottenham. Lo sé mejor que nadie. Han tenido una temporada fantástica pero hoy hemos sido nosotros los que hemos ganado. Le he dicho a Pochettino que debe sentirse orgulloso"



"Es difícil decir qué me satisface más. Me alegro por ellos. Somos los campeones de esta competición. Puedo decir alto y claro que las charlas de vestuario con alguien que no habla inglés como lengua materna, sin alguien que lo transmita, no hubiera sido posible. Todo explota en cada uno de nosotros. Estoy más tranquilo que antes de haber ganado. Ver las caras de los aficionados felices me llena de energía", insistió el entrenador alemán que logró enterrar la fama de perdedor.



"Hace dos días se hablaba de mi carrera desafortunada. Las personas pensaban eso. No yo. También es importante llegar a una final y mi vida era mejor de lo que yo podía esperar. Me alegro por los demás. Hay que ganar. Es importante que no nos pregunten ya como nos sentimos después de haber perdido", añadió.



" Pondré esta medalla de oro al lado de las de plata. Todos lo sienten en el vestuario. Qué podemos hacer con tanta felicidad. Este es un grupo de gente joven. Es el principio de algo", anunció Klopp, que desveló que habló antes con el técnico español Pep Guardiola y con el que se citó en la final de la próxima edición, prevista en Estambul.



"Ganar este torneo es extraordinario. Es una gesta. El año pasado cuando llegamos de la final no fue fácil", concluyó Klopp. EFE

