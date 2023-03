PSG volvió a sumar un fracaso en Champions League y esta vez se quedó en la ronda de octavos de final tras ser eliminado por Bayern Múnich. Los parisinos no reflejan una gran armonía en la interna y Kylian Mbappé se encargó de ‘aumentar’ los rumores de una posible salida a final de temporada. En declaraciones a la prensa, aseguró que los ‘bávaros’ armaron un plantel hecho para ganar todo, a diferencia de ellos.

“Ellos tienen un gran equipo, una gran plantilla, tienen un equipo que está hecho para ganar la Liga de Campeones. Lo dije al comienzo de la temporada durante la primera rueda de prensa, que íbamos a dar lo mejor de nosotros. Nuestro máximo, eso es todo... Es la verdad. Volveremos a nuestro día a día que es la Ligue 1″, mencionó luego del partido.

Sobre los rumores de su partida, no dio más detalles mostrándose enfocado en lo que resta por luchar en la temporada. Así cómo él, otros jugadores también podrían marcar su etapa final en París: Lionel Messi termina contra y Neymar no es del agrado del club.

“Por el momento hablo de esta temporada, es lo más importante. Las otras cosas no me importan. Perdimos contra un gran equipo, y ahora tenemos la Liga, esperemos que vamos a ganar. Estoy tranquilo, lo único que me importa en esta temporada es ganar la Liga, después veremos”, dijo, pidiendo enfocar en la competencia, pero sin cerrar ninguna puerta.





¿Qué se viene para PSG?

La Ligue 1 lleva 26 fechas en disputa y PSG se ubica como líder sumando 63 unidades. Los dirigidos por Christophe Galtier tienen ocho puntos de ventaja ante Marsella. Este sábado se medirán ante Brest, equipo que pelea por no descender a la segunda división.

El 19 de marzo se medirán ante Rennes en el Parque de los Príncipes, en lo que será volver a encontrarse con su público que no está muy contento por su presente. Por ahora, desde la dirigencia no han dado detalles sobre la continuidad de sus ‘estrellas’ aunque se espera novedades en los próximos días.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR