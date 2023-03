Tottenham quedó eliminado de la Champions League tras empatar sin goles ante Milan en Inglaterra. Los ‘Spurs’ perdieron 1-0 en la ida y esto fue suficiente para los ‘rossoneros’ para acceder a cuartos de final. Richarlison, una de las figuras en la ofensiva del equipo, no tuvo muchos minutos y desató su molestia al final del partido. El brasileño señaló a Conte como principal responsable de su poca participación.

“Te soy sincero, esta temporada ha sido una m***. Soy profesional, trabajo mucho todos los días. Quiero jugar. No entendí las elecciones de Conte. Estaba en un momento muy positivo y Conte me volvió a poner en el banquillo. Ayer me probó en el once inicial y luego... el banquillo, otra vez”.

El brasileño se ha perdido una serie de partidos de la temporada por lesión, pero en las últimas fechas ya se encuentra apto para jugar. El delantero llegó por 70 millones de euros desde Everton, pero solo ha podido marcar dos goles y tres asistencias. No anota desde el mes de septiembre.

“Cuando entro al campo doy mi vida”, se defendió ante la prensa anoche. “Ayer me pidieron que hiciera una prueba en el gimnasio. Conte me dijo que, si era bueno, iría al partido. Cuando llegó el momento del partido, me puso en el banquillo. Estas son cosas que no puedes entender. No podemos jugar así, necesitando un gol. Creo que tuvo que poner al equipo adelante, sobre todo en la segunda parte”, mencionó.





La continuidad de Conte en Tottenham

Richarlison no es el único en cuestionar a Conte en los ‘Spurs’, la hinchada tampoco se encuentra conforme con el accionar del equipo. Sin embargo, el DT se animó a hablar sobre este presente y aseguró que no se irá hasta final de temporada donde termina contrato y podrá tomar la decisión si se queda o no.

“Hoy no es el día para hablar y discutir sobre mi futuro. Tengo contrato hasta final de temporada y el Tottenham sabe muy bien mis pensamientos… al final de temporada hablaremos”, aclaró tras la eliminación de Champions League. Cabe resaltar que es cuarto en la Premier League y aún sigue con la opción de clasificar a torneos internacionales.





