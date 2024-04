En el fútbol de la alta competencia, a los grandes futbolistas, a los cracks que están llamados a dominar este deporte después de la jubilación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se les exige el doble –hasta el triple– que al resto. Por algo tienen un rótulo diferente y los flashes siempre están encima de ellos en los partidos de alto voltaje. Por tal motivo, después de la clasificación del PSG a las semifinales de la Champions League, dejando en el camino al FC Barcelona, en Francia han vuelto ha rendirse nuevamente ante Kylian Mbappé, pero sin dejar de lado algunas críticas justificadas por su intermitencia.

Hace una semana, cuando ‘Kiki’ tuvo una discreta actuación en la ida, en donde incluso tocó menos veces el balón que Mar-André Ter Stegen, los medios franceses no fueron condescendientes con él y lo criticaron por no haber sido determinante en la derrota por 2-3 del cuadro parisino. Por más que lo intento e incluso tuvo la oportunidad de moverse por todo el frente de ataque, la zaga central culé lo mantuvo alejado de la zona de peligro y supieron controlarlo.

“No hay que andarse con rodeos: al delantero del PSG se le esperaba con impaciencia y falló. No falló en su partido, tuvo piernas y provocó mucho con sus apoyos, pero no consiguió romper el marcaje rival. Frente a la pareja Koundé-Araújo, evitó a menudo el regate en favor del pase, sin demasiada inspiración. En consecuencia, no fue muy peligroso y no marcó la diferencia, aunque participó en el gol de Dembélé en el minuto 48″, señaló L’Équipe hace una semana.

No obstante, este tipo de eliminatorias requieren de un nivel altísimo de concentración y frente a futbolistas como Kylian Mbappé no puedes fallar. Así pues, la vuelta tuvo condimentos diferentes y la expulsión de Ronald Araújo redujo la vocación ofensiva del FC Barcelona, permitiendo que el peso del juego recaiga sobre el PSG. No fue sencillo, pero finalmente el campeón del mundo apareció cuando su equipo más lo necesitaba: marcó un doblete para sentenciar el 1-4 definitivo y sellar el pase a las ‘semis’ de la Champions League.

Si bien también tuvo pasajes en donde le costó ser punzante por la banda izquierda y el repliegue del Barça le redujo los espacios para hacer de las suyas, ‘Kiki’ es de esos jugadores que pueden pasar desaparecidos por un largo rato, pero cuando hay que resolver dentro del área, no desaprovechan ningún cachito de oportunidad. De esta manera, RMC borró lo dicho por L’Équipe el jueves pasado y se rindió ante el delantero de 25 años.

“Mbappé respondió contra el Barça. Demostró su liderazgo. Lo que le pedimos es que tenga una actitud positiva para ayudar a sus compañeros a ser fuertes colectivamente, y lo fue. Si hablamos de su nivel técnico, tenemos derecho a esperar algo mejor, que juegue mejores partidos, más consistentes y que lo encontremos un poco mejor, que cree muchas más oportunidades”, sostuvo Jérome Rothen, presentador del citado medio.

Eso sí, Christophe Dugarry, también de RMC, fue más crítico con el partido que hizo Mbappé. Sin dejar de lado las cosas buenas que mostró en la etapa complementaria, el periodista francés apuntó algunas características de su juego que todavía no terminan de cuajar, como sus controles orientados para ganar metros o sus remates de cabeza. Sin duda alguna, desde Francia esperan que pueda mostrarse en su máxima expresión en las semifinales frente al Borussia Dortmund.

“Fue un líder que da ejemplo, aunque tiene enormes progresos por hacer. Tiene mucho que progresar en el papel de centrodelantero. Pienso especialmente en sus controles orientados. En las últimas semanas, ha sido bastante sorprendente, pero cada vez juega menos. Su regate es repetitivo. Tiene que variar su juego. Creo que, a pesar de su enorme potencial, está al 50 % del potencial de un jugador muy grande, todavía tiene cosas técnicas que trabajar. Tiene un juego de cabeza inexistente. Tiene un enorme margen de mejora”, agregó Dugarry.

¿Qué se le viene al PSG?

Luego de vencer por 1-4 al Barcelona y clasificar a las semifinales de la Champions League, PSG volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Olympique de Lyon por la fecha 30 de la Ligue 1 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 21 de abril desde las 2:00 p.m., se disputará en el Parque de los Príncipes y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





