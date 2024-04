Aunque en el FC Barcelona se respira un aroma de mucha desilusión después de la eliminación de la Champions League a manos del PSG, los directivos están enfocados en pensar en el futuro inmediato y eso tiene que ver en gran medida con Xavi Hernández. Si bien el 27 de enero, luego de la derrota por 3-5 ante el Villarreal, el estratega culé fue bien claro al anunciar que se iría en junio, esto podría tomar un giro diferente en las próximas semanas.

“La situación merece un cambio de rumbo. Como culé, no puedo permitir que siga así. Lo tenía decidido desde hace unos días, pero creo que es el momento de decirlo. El club necesita un cambio de dinámica”, aseguró hace aproximadamente tres meses, como consecuencia de la estrepitosa derrota ante el ‘Submarino Amarillo’ en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Evidentemente por aquel entonces estaba decidido y no había nada que le hiciera cambiar de parecer.

“Me siento el máximo responsable. Creo que las cosas hasta hoy han funcionado bien, que se ha hecho un trabajo muy bueno, pero que mi proyecto debe acabar el 30 de junio. Tomé la decisión hace días y, de alguna manera, me he liberado, y así libero también a los jugadores, a la junta y la afición. No quiero ser una rémora, sino una solución, como lo fui hace dos años y tres meses”, remarcó.

Curiosamente, desde aquel momento el FC Barcelona encontró una estabilidad que no había tenido antes y el funcionamiento del equipo mejoró considerablemente, tanto así que encadenó un total de 13 partidos sin perder, con 10 triunfos y tres empates. No obstante, esta esperanzadora racha se terminó el último martes con la derrota ante el PSG y, más allá de las formas, en la interna del club catalán están convencidos de que ese crecimiento del equipo no fue una casualidad.

Por tal motivo, según informó este jueves Mundo Deportivo, Joan Laporta se reunirá con Xavi luego del partido frente al Real Madrid, donde precisamente el Barça tendrá la oportunidad de recortar distancias en la lucha por LaLiga 2023-24. El presidente de la institución ‘azulgrana’ está convencido de que el de Terrassa es el director técnico indiciado para que el club recupere su identidad y vuelva a ser lo alguna ves fue, especialmente en las competiciones europeas.

En dicha reunión también estará el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, y el director deportivo, Deco, donde de alguna manera buscarán persuadir al exmediocampista de que reconsidere su decisión y finalmente se quede. Recordemos que su contrato todavía vence en junio del 2026, pero si después del diálogo no hay humo blanco, los directivos se pondrán manos a la obra para encontrar al nuevo entrenador y así evitar que el tiempo les juegue en contra.

Un punto clave será conocer las pretensiones de Xavi en cuanto a su planificación deportiva, considerando que el FC Barcelona está lejos de recuperarse financieramente y no está en condiciones de hacer una inversión fuerte en el mercado de fichajes. Si Hernández acepta ese escenario y puede recostar sus esperanzas en los jugadores emergentes como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o el recién llegado Vitor Roque, el camino podría limpiarse para que se confirme su continuidad.

¿Qué se le viene al Barcelona?

Luego de perder por 1-4 ante el PSG y quedar fuera de la Champions League en cuartos de final, el Barcelona volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Real Madrid por la jornada 32 de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 21 de abril desde las 2:00 p.m. (a las 9:00 p.m. en España), se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.





