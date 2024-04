Real Madrid venció 4-3 a Manchester City en la tanda de penales y clasificó a las semifinales de la Champions League, instancia en la que se enfrentará al Bayern Múnich. Aunque el equipo inglés fue superior y tuvo muchas ocasiones de gol para ganarlo en los noventa minutos y el tiempo extra, no pasó del empate 1-1 en el Etihad Stadium. Tras la eliminación, Pep Guardiola, entrenador de los ‘citizens’, felicitó a la ‘Casa Blanca’ por avanzar a la siguiente etapa. Asimismo, elogió la capacidad que tuvo para defender en su área durante tanto tiempo.

El vigente campeón de la Liga de Campeones tuvo la posesión del balón (64%) y realizó casi cuatro veces más remates a puerta (11-3) que el equipo de Carlo Ancelotti. Pero los ingleses se encontraron con un gran Andriy Lunin, que vivió una noche mágica en Inglaterra. Para coronar su actuación, tapó los penales de los jugadores Bernardo Silva y Mateo Kovacic.

En conferencia de prensa, el DT español felicitó al ‘Rey de Europa’ por el pase a las semifinales. “Felicito al Madrid por su capacidad de defender y resistir hasta el final, lo han hecho muy bien y nosotros en los últimos detalles no hemos conseguido el gol. Creo que los tres partidos que hemos jugado aquí los hemos jugado muy bien, en el Bernabéu no hemos jugado lo mismo. Y yo como entrenador sólo puedo pedir esto a mis jugadores, hacer esto”, apuntó.

Luego, Guardiola citó al legendario Johan Cruyff al asegurar que el Real Madrid no pasó de suerte. “Cruyff decía que la suerte no existe y yo estoy de acuerdo. No hemos hecho gol. Hemos hecho todo para hacerlo, pero qué manera más cojonuda de perder que como lo hemos hecho hoy. No se puede ganar siempre. Lo hemos intentado, ¿qué más les puedo pedir a los jugadores? No sé qué podríamos haber hecho más”, agregó.

Finalmente, se refirió a la tanda de penales, en la que su equipo cayó por 4-3 este día en su propia casa. “A veces se puede ganar en los penaltis y otras no. Pero en el partido no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, a pesar de que defendimos muy bien. Todos jugaron a un alto nivel”, concluyó el extécnico del FC Barcelona.





¿Cuál es el próximo partido del Manchester City?

El próximo partido del Manchester City será ante Chelsea por las semifinales de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo. Este compromiso está pactado para jugarse el sábado 20 de abril desde las 11:15 de la mañana (hora peruana). En la otra llave se medirán Manchester United y Coventry City el domingo 21 desde las 9:30 a.m. (hora peruana).

Luego de unos días, el equipo dirigido por Pep Guardiola enfrentará a Brighton en el Amex Stadium (Brighton), por la jornada 29 de la Premier League. Este encuentro está programado para disputarse el jueves 25 de abril desde las 2:00 de la tarde (hora peruana).

Los ‘citizens’ se enfocarán en la Premier League, competición en la que se ubican en el primer lugar con 73 puntos. Pese a que Liverpool y Arsenal están un escalón abajo (ambos tienen 71 unidades), el conjunto ciudadano depende de sí mismo para volver a ganar la liga inglesa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

En el reciente partido entre el Real Madrid y el Manchester City, el técnico catalán fue avistado con un lujoso reloj Richard Mille modelo RM27-01 valorizado en 1,3 millones de euros. Dicho accesorio es una edición especial ya que tan solo se produjeron 50 de estas unidades en el mundo. (Video: América TV)