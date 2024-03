¿Mala suerte o su culpa? En los pies de Lautaro Martínez reposaba la esperanza de la continuidad del Inter de Milán en la Champions League, ya que el éxito de su lanzamiento era fundamental para el avance del equipo italiano en la competición. A pesar de su determinación y confianza, el ‘Toro’ cometió un error crucial, lo que desató burlas por parte de los seguidores del Atlético Madrid y tristeza entre los aficionados de su propio equipo. Sin embargo, un video aparentemente revela el verdadero motivo por el cual el argentino no pudo anotar y terminó enviando la pelota hacia la zona norte del Estadio Metropolitano.

Penal bien pateado es gol, es una frase que resuena en los oídos de quienes siguen este deporte. Sin embargo, se sabe que cuando uno se encuentra frente al balón, es como jugar a la ruleta rusa: puedes terminar siendo el héroe o el villano, dependiendo de si lo aciertas o fallas. La Champions League nos tiene acostumbrados a este tipo de emociones, ya que todos buscan anotar a como dé lugar para ayudar a su equipo; sin embargo, para algunos, solo queda agachar la cabeza.





En el emocionante enfrentamiento entre el Atlético Madrid e Inter Milán, el marcador finalizó con una victoria 2-1 a favor del equipo español. No obstante, en el global estaban empatados, lo que llevó la definición del partido a la tanda de penales, ya que ninguno de los equipos logró anotar durante el tiempo extra. A pesar de que tanto los ‘Colchoneros’ como los ‘Nerazzurri’ comenzaron anotando gracias a Memphis Depay y Hakan Çalhanoğlu respectivamente, la tensión se intensificó a medida que avanzaba el encuentro.

Durante la definición por penales, Saúl Ñíguez y Alexis Sánchez no pudieron convertir sus oportunidades desde los once metros, mientras que los arqueros Yann Sommer y Jan Oblak destacaron con sus intervenciones. Jan Oblak, en particular, volvió a brillar al detener un penal ejecutado por Davy Klaassen, mientras que Rodrigo Riquelme Reche anotaba para el Atlético. En la cuarta ronda, Francesco Acerbi y Ángel Correa lograron marcar para sus equipos, dejando toda la responsabilidad en los hombros de Lautaro Martínez. La habilidad de Oblak y la fortuna que a menudo acompaña a estas situaciones desde el punto penal jugaron un papel crucial en el desenlace del partido.





La explicación del porqué Lautaro Martínez erro su penal

El argentino mostró una clara determinación al aproximarse al área de penal, con el objetivo claro de convertir su disparo desde los 12 pasos y proporcionar un respiro crucial a su equipo, que buscaba avanzar a los cuartos de final del torneo. Con seguridad, ubicó el balón en el punto de penal y dio unos pasos cortos antes de enfrentarse al arquero rival. Sin embargo, para desgracia suya y de su equipo, su intento terminó en un fallo, con la pelota alejándose hacia la zona norte del Estadio Wanda Metropolitano.

Según el video que explica por qué el delantero de la Selección Argentina erró el disparo, se puede observar que mientras Lautaro hacía carrera para disparar al arco, siempre mantenía la mirada fija en el balón. Avanzó con prisa y con el cuerpo inclinado hacia adelante, preparándose para realizar el disparo. Sin embargo, no tuvo en cuenta que él mismo sería el causante de su mala suerte. El ‘Toro’, cuando estaba a punto de ejecutar el quinto penal, cometió un error con su mismo cuerpo que provocó la eliminación de su equipo.

La causa del fallo del delantero de 26 años fue el uso de su pierna izquierda como apoyo antes de ejecutar el disparo. Al aplicar demasiada fuerza con esta pierna, su zurda hizo contacto con el suelo de manera desigual, lo que provocó que el balón rebotara ligeramente, desplazándose unos centímetros del punto de penal. Este desplazamiento alteró la dirección del disparo prevista, haciendo que la pelota se elevara por encima del travesaño en lugar de ir hacia la portería, lo que resultó en un perjuicio para los ‘Nerazzurri’.

Explicación del motivo por el cual Lautaro falló el penal para el Inter. (Foto: X).





¿Cuál es el próximo partido de Inter Milan?

Después de la decepción de ser eliminado por el Atlético Madrid en los octavos de final, el Inter de Milán se encuentra en una fase de reajuste y se centra en su desempeño en la liga local. El próximo desafío para el equipo será enfrentarse al Napoli en el emblemático Estadio Giuseppe Meazza, en un encuentro crucial correspondiente a la jornada 29 de la Serie A. Este emocionante partido está programado para el domingo 17 de marzo, con inicio a las 2:45 p.m. hora peruana, o a las 8:45 p.m. hora española.

Es fundamental resaltar que el Inter, bajo la dirección táctica de Simone Inzaghi, se encuentra en una posición privilegiada en la tabla de posiciones de la Serie A, liderando con autoridad al acumular 75 puntos. Esta impresionante marca le otorga al equipo una cómoda ventaja de 16 puntos sobre su más cercano perseguidor, el AC Milan. Esta situación refleja la solidez y el dominio del Inter en la liga italiana, aunque ahora la atención se centra en mantener este liderazgo y asegurar el título de campeón de la Serie A al final de la temporada.





