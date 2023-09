En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Unión Berlín chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 1 del grupo C de la Champions League, este miércoles 20 de septiembre. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 11:45 de la mañana (hora peruana, siete más en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Real Madrid cerró su corta preparación del estreno en la Liga de Campeones, ante el Union Berlín, con la mala noticia de la lesión muscular de Dani Carvajal, que se sumó a las ausencias de Thibaut Courtois y Eder Militao en una sesión en la que Vinícius y Arda Güler trabajaron al margen del grupo sobre el césped.

Carlo Ancelotti recibió la mala noticia de perder a su lateral derecho indiscutible, Dani Carvajal, que exhibía un gran momento de forma en el inicio de temporada. El técnico madridista se ve obligado a buscar una solución y la primera opción, para la Liga de Campeones, es Lucas Vázquez.

Después de un lunes con trabajo por grupos en función de sus minutos en el último partido de LaLiga, ante la Real Sociedad, Ancelotti juntó a todos sus jugadores disponibles para preparar el duelo ante el Berlín. Con las ausencias de Courtois y Militao, por sus graves lesiones de rodilla, y la presencia fuera del grupo, pero aumentando el trabajo con un recuperador, de Vinícius y Güler.

La sesión comenzó con el habitual calentamiento, con la presencia de los medios de comunicación para, ya a puerta cerrada, ensayar Ancelotti aspectos tácticos y sacar conclusiones de partido en reducidas dimensiones antes de tomar las decisiones sobre sus titulares, que presentará novedades. La presencia de Lucas Vázquez y Luka Modric son seguras y se espera algún retoque más en el once del técnico madridista.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Unión Berlín?

El partido entre Real Madrid vs. Unión Berlín está programado para jugarse este miércoles 20 de septiembre desde las 11:45 a. m. (hora en Perú y Colombia) y 6:54 p. m. en España. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

10:45 a. m. - México

11:45 a. m. - Ecuador

12:45 p. m. - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Estados Unidos (Miami)

1:45 p. m. - Argentina, Uruguay, Brasil

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Unión Berlín?

Real Madrid vs. Unión Berlín, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Champions LEague, se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, HBO Max, SKY Sports y Movistar Liga de Campeones. No te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos y las incidencias del partido.

