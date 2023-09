El Manchester City comenzó su andadura en la UEFA Champions League con una victoria (3-1), pero el triunfo en Etihad Stadium se vio empañado por una creciente preocupación en el cuadro inglés. En su enfrentamiento contra el Estrella Roja, el equipo de Josep Guardiola logró llevarse los tres puntos. Sin embargo, una lesión de Bernardo Silva, que lo forzó a salir del campo antes del descanso, agrega más nombres a una ya extensa lista de jugadores que se encuentran en la enfermería del club.

La situación de lesiones en el Manchester City se ha convertido en una preocupación constante para el entrenador catalán. Con figuras clave como Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Mateo Kovacic y John Stones ya lesionados, la última incorporación a la lista, Bernardo Silva, no hace más que agravar los problemas físicos del equipo en la presente campaña.

En esa línea, Pep admitió la difícil situación que atraviesa el club: “Estamos en problemas, pero no voy a decir: ‘Oh, tenemos muchas lesiones’. Es lo que hay. Con los jugadores que tenemos, iremos a por todas. Mientras tengamos esa mentalidad, es bueno”, indicó el técnico español.

El estratega del Manchester City también proporcionó actualizaciones sobre la condición de los lesionados: “Tenemos cinco jugadores muy importantes lesionados y mantener esa situación durante mucho tiempo sería difícil. A veces pasa. Es mucho tiempo para Kevin, John todavía no jugó y necesita un poco más de tiempo, tal vez Kovacic esté volviendo, Jack quizá en una semana o 10 días estará”.

En cuanto a la situación de Silva, Guardiola reveló: “No me dijo nada al final y no hablé con los médicos, pero aparentemente en los próximos partidos no podrá jugar”. La ausencia de Silva, que hace unos días renovó hasta 2026, será una baja significativa para el City.

La acumulación de lesiones en el Manchester City plantea desafíos significativos para el equipo en su búsqueda de títulos tanto en la Champions League como en la Premier. La profundidad de la plantilla será puesta a prueba, y Pep Guardiola deberá encontrar soluciones creativas para superar este período de dificultades físicas.





Bernardo Silva se lesionó ante Estrella Roja. (Foto: AFP)

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City?





Luego de medirse ante el Estrella Roja, el City deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será el Nottingham Forest, con el que se medirá el sábado 23 de septiembre desde las 9:00 de la mañana (hora colombiana y peruana), en el Etihad Stadium.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada de la Premier League. El conjunto ‘Citizen’, en el certamen mencionado, se encuentra en el primer lugar, con 15 puntos, dos por encima de Tottenham, su máximo perseguidor.





