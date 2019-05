Era de esperarse: duras críticas desde Argentina a Messi por su partido ante Liverpool [VIDEO]

Lionel Messi lo piensa de nuevo y no lo cree. Medita una y otra vez para intentar pasar el trago amargo de la eliminación en la vuelta de semifinales de la Champions League a manos del Liverpool. El delantero argentino marcó un doblete para Barcelona en la ida jugada en Camp Nou, pero en Anfield otra fue la cosa ya que los 'reds' pasaron por encima al cuadro de Ernesto Valverde con un contundente 4-0.

Luego de otra debacle con Barcelona, a Lionel Messi le han caído durísimas críticas en Argentina, pese a que jugo a nivel aceptable contra Liverpool. Dio un par de asistencias a Jordi Alba y Luis Suárez, por ejemplo, pero sus compañeros no estuvieron finos en la definición ante el portero Allison Becker.

"Es así Messi. No lo van a cambiar. Cuando terminó el partido, otra vez caminaba la cancha miranda para abajo como hace en Argentina. ¿O no?", fue lo que dijo Óscar Ruggeri, ex campeón del Mundo con su país, respecto a lo que vio en el campo en relación a 'Leo'. Por su parte, en TyC Sports apuntaron que "Barcelona, ¿por qué te sorprendes si nosotros vivimos esto desde hace cinco años?".

Lionel Messi perdió la chance de ganar su quinta Champions con Barcelona. (Jugones)

Por su parte, en España también le dieron con palo al internacional con la Selección de Argentina. Por ejemplo, el periodista Ramón Besa de El País indicó que "el presidente (del 'Barza') solo busca dinero para pagar la nómina del equipo de Messi. No hay nada peor que un equipo sometido a los jugadores".

De otro lado, a Lionel Messi le queda dos partidos ligueros con el Barcelona para terminar el campeonato de primera división, en el que salió campeón. Como consuelo al fracaso en la Champions también tiene la final de la Copa del Rey frente al Valencia en Sevilla.

