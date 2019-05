En defensa de Lionel Messi en la Champions: la efectividad para saber de fútbol

Lionel Messi volvió a ser el blanco de las críticas. La goleada recibida por el Barcelona en Anfield y el supuesto mal partido del argentino no pasaron desapercibidos para los famosos ‘antis’. “Volvió a ser el mismo que con Argentina”, “no aparece en los momentos difíciles” y “no es un líder” volvieron a ser tendencia cuando se hablaba del ‘10’.

Y es que ya no es novedad leer y escuchar los comentarios destructivos hacia la ‘Pulga’. No importa si termina siendo uno de los mejores jugadores del partido, si ‘Leo’ no anota un gol de tiro libre o llevándose a todos, es un bueno para nada. Quizás, esa misma gente es la que se alegra más por una desgracia de su enemigo que por un mérito propio.

Hace una semana, cuando el Barça tenía pie y medio en la final del Madrid por la goleada en el Camp Nou, el mundo entero se caía a los pies del rosarino. El cómo no había importado del todo porque, al fin y al cabo, en dos jugadas puntuales (bueno, en una no tanto) superó a Allison para hacer soñar a los ‘azulgranas’ con un nuevo triplete (el tercero desde el 2008).

En Inglaterra sucedió algo similar, pero a la inversa. Al final, cuando la pelota no entra, las memorias parecen borrarse. Por eso, aunque es innegable que el Liverpool fue superior en el trámite, tampoco puede taparse toda la verdad. Y la verdad es que si el partido de Messi en el Camp Nou te pareció inmejorable, sus estadísticas en Anfield no difieren mucho

El mapa de calor de Messi en Anfield (Opta). El mapa de calor de Messi en Anfield (Opta).

Como se observa en el mapa de calor de la imagen, el argentino no es un futbolista que recorra muchos kilómetros. Quizás, por eso, muchos de sus críticos decidan llamarlo ‘pecho frío’. Sobre eso, en el 2015, habló Lorenzo Bueaventura, preparador físico del cuerpo técnico de Pep Guardiola. “Al mejor jugador de la historia hubo cinco o seis periodistas que lo masacraron porque hubo un día que Leo Messi corrió 8 kilómetro y dijeron: ‘Ha corrido solo un poco más que Pinto…’. Entonces empecé a revisar lo que corría habitualmente Messi y ¿saben qué? En el partido en que nos fusiló [el Barça-Bayern, en semifinales de Champions], en que nos ganó 3-0 en 15 minutos, con dos goles suyos, en ese partido Messi corrió 8 kilómetros… Los cinco periodistas que lo mataron hace un tiempo ahora se callaron”, dijo en una conferencia.

Tres años después de aquellas palabras, el argentino tiene 31 años y es normal que busque tomar ciertas medidas para ser más decisivo en el tramo final. Una de ellas es, precisamente, no hacer recorridos largos, pero sí intensos, como los hizo en el jardín de Klopp.

La efectividad para saber de fútbol

Más allá de la distancia recorrida, muchos otros hablaron de la desaparición de Messi en Merseyside. Dicen, como si no hubiesen visto el partido, que no tuvo ninguna oportunidad clara de anotar y que no asistió a sus compañeros como acostumbra cada fin de semana. Para ellos, el vídeo adjuntado a continuación sirva como repaso.

Las jugadas de Messi en Anfield. (Foto: Getty / Video: Quim Domenech)

Además, aunque comparar está de más, vale la pena hacerlo en esta situación. En cuanto a pases clave, en Barcelona solo tuvo uno; mientras que en Liverpool dio tres. Del 100% de intentados, en su ciudad tuvo un 73% de efectividad; mientras que en las islas aumentó el porcentaje a 85.4%.

Ahora, en cuanto a disparos intentados. Lionel tuvo cinco en condición de visita (dos al arco) y cuatro de local (dos al arco, también). La diferencia, claro está, pasó por la efectividad. Mientras que en España la tuvo, en Inglaterra no. Sería ingenuo pensar que las estadísticas presentadas definen el buen o mal partido del argentino; por eso, cabe recalcar, son simplemente puntos de referencia para argumentar la opinión.

Sin el gol, las victorias no se dan y los torneos no se ganan. Es un obviedad y Messi lo sabe más que nadie. Sin embargo, hay un largo camino entre destruir a un personaje con argumentos que hacerlo, simplemente, por odios o comparaciones innecesarias con otro genio de la actualidad como lo es Cristiano Ronaldo.

De esa manera, y con Messi con la opción de ganar al doblete a falta de la final de la Copa del Rey, es claro que en el mundo de opiniones de este deporte lo único que parecería contar es la efectividad. Si es así, ahorrémonos los 90 minutos de partido y veamos, únicamente, los resultados. Quizás no valga la pena perder el tiempo.

