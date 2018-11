Ernesto Valverde no quiso arriesgar a Lionel Messi y lo dejó fuera del Barcelona vs Inter de Milán por Champions League 2018. De esta forma, el argentino, quien no tenía el alta médica, volverá a perderse un duelo ante los italianos tras la lesión que sufrió hace dos semanas ante Sevilla.



Lionel Messi, que viene de una fractura en el radio del brazo derecho , estará en la grada alentando a sus compañeros. El mejor jugador del mundo, tras la decisión del 'Txingurri', recién reaparecería este domingo ante el Betis o en el peor de los casos, ante el Atlético de Madrid tras el parón de selecciones.

Leo Messi formó parte de la expedición del FC Barcelona para la visita europea a San Siro, pero Valverde prefirió dejarle fuera y apostó por un once con el francés Ousmane Dembelé que formará el tridente ofensivo junto al uruguayo Luis Suárez y al brasileño Philippe Coutinho.

Novedades en el Inter de Milán

Por su parte, el Inter de Milán recuperó al medio belga Radja Nainggolan y le alineó desde el comienzo, después de que este estuviera dos semanas de baja por un esguince de tobillo y jugara solo los últimos diez minutos en el partido liguero contra el Génova.

Así forman Barcelona e Inter de Milán para el duelo de Champions League

Inter: Handanovic; Vrsaliko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Perisic, Icardi y Politano.



FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Dembélé, Luis Suárez y Coutinho.