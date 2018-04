Messi no tiene dónde esconderse, miles de aficionados le gritan en el Olímpico de Roma. Luego del tanto de Manolas, la reacción de Leo es nula. No puede creerlo, se le escapa de nuevo el pase a los cuartos de final de la Champions League y solo atina a tocarse la cara una y otra vez, como si lo que viviese no fuese la realidad, sino una pesadilla. Precisamente de ese mal sueño no sale el Barcelona tras ser eliminado por la Roma en el Olímpico.



Messi no fue el protagonista y precisamente cuando no marca goles, el Barcelona sale eliminado en partidos de ida y vuelta. Leo trató de encontrarle la forma luego del tercero de los romanos, pero ya era demasiado tarde para ellos. Un pase a Luis Suárez no pudo ser ejecutado y el delantero argentino reaccionó de la misma forma que en este video.



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

Ya en la sala de prensa del Olímpico, el técnico del Barcelona, el vasco Ernesto Valverde, lamentó la eliminación de su equipo de la Champions League contra el Roma y reconoció que es algo que duele a la plantilla y a los aficionados del conjunto azulgrana.



El Barcelona firmó una debacle histórica, al desperdiciar la ventaja 4-1 de la ida al perder 3-0 en Roma, y Valverde admitió que el equipo italiano ha sido claramente superior, en la rueda de prensa ofrecida al finalizar el partido.



"Es una derrota dolorosa, no tengo ninguna duda. Todos tenemos ilusión de poder ganar todas las competiciones en las que participamos, pero al final solo gana uno y el resto se queda en el camino", aseguró Valverde.