Lionel Messi no pudo ocultar su satisfacción por el juego desplegado por su equipo, especialmente en la primera mitad, ante el Tottenham (2-4) , en un duelo que el argentino no dudó en calificar de un "partidazo" de los azulgrana.



"Hicimos un partidazo. El primer tiempo fue extraordinario. Estamos muy contentos porque salió todo como queríamos", señaló Messi tras el partido en declaraciones a Movistar.



No obstante y pese a la superioridad del conjunto azulgrana, el internacional argentino no dudó en reconocer los apuros en los que le puso el Tottenham en la segunda mitad.



"Tuvimos un poco de mala suerte. Íbamos 2-0 manejando el partido, tuvimos dos palos y en la siguiente jugada nos hicieron una contra rápida, y con el 2-1 nos complicaron el partido, pero nos supimos sobreponer y lo resolvimos al final. Fuimos muy superiores", añadió Messi.



En este sentido, el barcelonista, que ya dejó claro en la pretemporada sus deseos de volver a ganar la Champions League, insistió en que no van a dejar ninguna competición al margen para centrarse en la máxima competición continental.



"La Champion es obviamente la frutilla del postre. Todos soñamos y queremos conseguirla, pero somos conscientes de que tenemos que estar bien en Liga y en la Copa todo el año. Hay que estar bien en la Liga para después estar bien en la Champions. No vamos a dejad de lado ninguna competición", concluyó Messi. EFE