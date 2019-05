"Es imparable": Klopp se rindió ante Messi tras triunfo de Barcelona por la Champions League

Cuando aparece, no hay forma de pararlo. El técnico alemán Jürgen Klopp , se rindió este miércoles a la efectividad de Lionel Messi tras el 3-0 del Barcelona ante su Liverpool , en la ida de semifinales de la Champions League. El estratega afirmó que el rosarino "es imparable".



"En este momento es imparable", dijo Klopp en la rueda de prensa posterior al encuentro, señalando que "es un jugador de clase mundial, un jugador asombroso... el 2-0 no fue el mejor gol de su carrera pero demuestra sus habilidades".



"(Balón al) larguero y ahí está en el momento adecuado...", dijo Klopp en referencia al tanto del argentino aprovechando un rechace tras dar en el larguero un disparo de Luis Suárez.



"Aparte de eso estoy contento de como defendimos a todo el Barcelona", aseguró el técnico del Liverpool, que también se refirió al otro goleador de la noche, el uruguayo Luis Suárez.



"El primer gol fue realmente un gran ataque, son tan buenos, es difícil defenderlos, controlas a un jugador y otro encuentra el espacio" para marcar, explicó.



"Hemos hecho un buen fútbol pero al final, marcaron tres veces y nosotros no. Como entrenador hay varias aspectos que analizar y nuestra manera de jugar es importante, a ese nivel estoy contento", dijo.



"Les dije a los jugadores lo orgulloso que estaba de nuestra manera de jugar ante un adversario de esta talla. Tuvimos ocasiones y les creamos problemas", añadió Klopp.



Pese al resultado, el técnico del Liverpool aún cree posible una remontada en Anfield.



"Porque es fútbol, sí (se puede pasar). Es difícil, es el Barcelona. Tenemos que intentarlo, no es el momento de ser tímidos. Será otro difícil partido", concluyó. AFP

► "Todo controlado": el mensaje que envió Casillas en Twitter tras sufrir un infarto [FOTO]



► Un Messias en Camp Nou: goles del Barcelona vs. Liverpool en semifinal de ida en Camp Nou



► ¡Empieza la mudanza! El nuevo objetivo que el Real Madrid quiere 'robarle' al Ajax



► ¡Imperdonable! El increíble gol que falló Mohamed Salah solo en el área ante el Barcelona [VIDEO]