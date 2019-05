"Genio, genio, genio": así reaccionaron los medios ingleses tras la exhibición de Lionel Messi en Champions [FOTOS]

El Barcelona dio un gran paso este miércoles hacia la final de la Liga de Campeones, al imponerse3-0 al Liverpool en un eléctrico partido de ida de semifinales, con un doblete de Leo Messi cuando más estaba sufriendo el equipo azulgrana. El argentino lideró un triunfazo sobre los 'Reds' y los medios ingleses se rindieron ante él.



Medios importantes del país europeo no dudaron en poner en portada a quien fue el principal 'culpable' de que Liverpool se regresara con las manos vacías (otro, indiscutiblemente, fue Ter Stegen). La supremacía del goleador ilusionó e hizo que los editores de los principales medios ingleses se dejen llevar, sobre todo, tras su segundo gol, el de tiro libre.



El gol de falta de Messi se vio seguido dos minutos después de una grandísima ocasión de Salah, que en un rechace en el área tuvo un balón de oro que estrelló en el palo de Marc-André Ter Stegen, en el 84, para simbolizar perfectamente lo ocurrido en el duelo entre las dos superestrellas de ambos equipos.



Por otro lado, Jurgen Klopp también se derritió por el argentino. "En este momento es imparable", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro, señalando que "es un jugador de clase mundial, un jugador asombroso... el 2-0 no fue el mejor gol de su carrera pero demuestra sus habilidades", agregó.

​

"Porque es fútbol, sí (se puede pasar).Es difícil, es el Barcelona. Tenemos que intentarlo, no es el momento de ser tímidos. Será otro difícil partido", concluyó.

