Anfield será una caldera: el infernal recibimiento que preparan los hinchas del Liverpool a Luis Suárez

Si había alguna posibilidad, mínima aunque sea, de que se exhiba alguna pancarta o la hinchada del Liverpool tenga algún gesto con su exgoleador y figura Luis Suárez , tras el partido que jugó el uruguayo con el Barcelona el miércoles en el Camp Nou, esas opciones se esfumaron. De hecho, han dado un giro para 'mal' respecto al 'Pistolero', a quien le espera una caldera.

Suárez hizo casi más de lo mismo: encararse con los rivales, provocarlos y buscó, en general, los enfrentamientos constantes que no gustaron para nada en los 'Reds'. Incluso, el 'charrúa' fue quien abrió el marcador y no se midió para nada en la celebración. Es más, fue más efusivo que en otras ocasiones.



Todo ello ha generado que los hinchas del Liverpool ya estén preparando un ambiente bastante hostil en Anfield el próximo martes cuando se decida la eliminatoria.



Así lo reveló el exjugador 'Red' Jamie Carragher, leyenda del equipo además, en entrevista para ‘Viasport’.



"A Suárez lo amas cuando está en tu equipo y lo odias cuando juega para el rival", dijo Carragher. "No creo que el recibimiento sea tan cálido cómo él hubiera esperado. Fue la primera vez que jugó en el rival y no creo que a los aficionados del Liverpool les haya gustado porque juega al límite. Tampoco creo que sea como el regreso de un héroe a la que fue su casa", apuntó.

Luis Suárez llegó al Liverpool en el 2011 procedente del Ajax. En Anfield jugó tres temporadas antes de pasar al Barcelona, y logró marcar un total de 82 goles en 133 partidos como 'Red'.

