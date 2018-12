Liverpool vs. Napoli se miden ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 6 del Grupo C de la Champions League 2018-19 en el estadio Anfield. El partido está programado para este martes desde las 21:00 horas (hora local, 3:00 pm. hora peruana) y por transmisión de FOX Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Salah busca llenarle canasta a los italianos en pro de hacer que el equipo de Klopp logre el pase a los octavos de final.

El partido entre el Liverpool y los napolitanos no es recomendable para los que sufren problemas de corazón. El cuadro que lidera el técnico Carlo Ancelotti visita Anfield como líder de la llave C con 9 puntos, tres más que su anfitrión. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Champions League.

Liverpool vs. Napoli: horarios en el mundo

Perú | 3 p.m. | FOX Sports |

México | 2 p.m. | FOX Sports |

Chile | 5 p.m. | FOX Sports |

Argentina | 5 p.m. | FOX Sports |

Colombia | 3 p.m. | FOX Sports |

Ecuador | 3 p.m. | FOX Sports |​

A los italianos, que llegan lanzados tras ganar 4-0 el sábado al Frosinone en la Serie A, les vale el empate o marcar y no perder por más de un gol de diferencia. Los de Jürgen Klopp, en tanto, necesitan una victoria por 1-0 o un triunfo por dos tantos de diferencia si anota el Nápoles.

Los quíntuples campeones de Europa afrontan el trascendental duelo con la moral por las nubes: el fin de semana se auparon a la primera posición de la Premier League tras ganar 4-0 al Bournemouth donde su estrella, el egipcio Mohamed Salah, marcó tres goles.

Liverpool vs. Napoli: probables alineaciones

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané



Napoli: Ospina; Maksimović, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamšík, Ruiz; Insigne, Mertens