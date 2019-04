Con suspenso: VAR decretó gol de Sadio Mané en el Liverpool vs. Porto por Champions [VIDEO]

En los primeros minutos del Liverpool vs. Porto este miércoles por la vuelta de cuartos de final de la Champions League, los 'reds' no la pasaron bien. Y es que el elenco luso fue el dominador y gozó de algunas opciones para abrir el marcador ante los dirigidos por Jürgen Klopp. No obstante, la visita fue la que abrió el marcador en el Estadio do Dragao.



Y es que a los 26', una polémica jugada le permitió al Liverpool adelantarse sobre Porto. Mohamed Salah habilitó a Sadio Mané y este se tiró para puntear la pelota y vencer la portería del español Iker Casillas. Ya festejaba, aunque el árbitro anuló la acción por supuesto fuera de juego.

Es así que al juez Danny Makkelie le avisaron que vea la acción de Mané por medio del VAR. En las imágenes se pudo revisar que el delantero senegalés estaba en la misma línea que 'Momo', por lo que terminaron por validar la anotación del ex jugador del Southampton.

Pese a ponerse por delante en el marcador, los hombres de Klopp le volvieron a ceder la posesión del balón al conjunto local. Sin embargo, estos no pudieron pudieron anotarle a los ingleses en los primeros 45 minutos.

El ganador de esta llave entre Liverpool y su rival de turno se medirá en 'semis' frente al Barcelona, que viene de golear 3-0 al Manchester United en el Estadio Camp Nou.

► El gol de Sterling para el 3-2 del City ante Tottenham en solo 20 minutos

► Bernardo Silva y el 2-2 tras preciso pase de Sergio Agüero ante Tottenham

► Primer candidato para reemplazar a Allegri en Juventus

► "La venta de Alianza es inminente tras perder ante la U"

► Mira aquí la tabla de posiciones de la Premier League