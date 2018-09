Liverpool debuta este martes en Champions League ante PSG con la esperanza de superar lo logrado la temporada pasada y pelear la final del torneo. Sin embargo, las malas noticias llegaron el sábado pasado con la lesión de Roberto Firmino.



Jurgen Klopp mostró su preocupación este lunes en la conferencia de prensa previa al partido a disputar en Anfield.



El delantero brasileño tuvo que ser sustituido el sábado en la segunda mitad de la victoria 2-1 de su equipo por la Liga Premier ante el Tottenham Hotspur después de un manotazo del defensor Jan Vertonghen.



"Todos vimos la imagen y estábamos muy preocupados. Pero todas estas preocupaciones se han disipado porque estará bien. Pero si estará bien para mañana, no lo sé por el momento", dijo Klopp el lunes.



"Obviamente estamos en estrecho contacto con él y ya ha mejorado, pero en este momento no puedo decir si estará disponible" para el martes, agregó el entrenador alemán.



En caso de que Firmino no pueda jugar, su lugar en el duelo por Grupo C del máximo torneo de clubes de Europa sería ocupado por Daniel Sturridge.



REUTERS