Lo gritó todo Anfield, lo gritó Klopp y lo celebró más que nadie Roberto Firmino. Mal del ojo luego de un piquete en la Premier League, el delantero brasileño se convirtió en el héroe de su equipo para darle el triunfo (3-2) al Liverpool vs. PSG en la primera fecha de la Champions League. Un golazo, un zapatazo, todos piden y aclaman al crack ‘Red’.



En minutos de descuento, tras el gol de Kylian Mbappé que había silenciado a todo el estadio, Roberto Firmino enganchó en el área del PSG y definió con un zurdazo para vencer la valla del portero Areola. Los parisinos no tenían reacción, para el Liverpool era todo fiesta.



El Liverpool, vigente subcampeón de la competición, comenzó con buen pie su regreso a la Champions League tras imponerse 3-2 con un gol 'in extremis' del brasileño Firmino al PSG, este martes en partido correspondiente a la primera fecha de la llave C.



En un duelo entre dos equipos que lideran sus respectivas ligas y llamados a tener un recorrido largo en Liga de Campeones, los 'Reds' se adelantaron por medio de Daniel Sturridge (30) y de James Milner (36), de penal. Por el PSG recortó diferencias el lateral Thomas Meunier (40), y el prodigio francés Kylian Mbappé estableció la igualada (83), pero Firmino dejó los tres puntos en Anfield (90+1).