El técnico del Liverpool , Jürgen Klopp, instó a los hinchas del club a respetar a la Roma cuando el equipo italiano llegue al estadio Anfield para disputar la semifinal de ida de la Champions League.



El Liverpool está siendo investigado por la UEFA después de que sus hinchas lanzaron objetos contra el autobús que transportaba al plantel del Manchester City, causando algunos daños, a su llegada a Anfield por el partido de ida de los cuartos de final del torneo continental.



Klopp dijo que quería ver la misma pasión que han mostrado tradicionalmente los hinchas del Liverpool en el estadio, pero un mejor comportamiento en las afueras del recinto deportivo.



"Creo que en el estadio pueden hacerlo de nuevo, pero afuera, hay que mostrar respeto", dijo Klopp a periodistas el lunes.



"Este es un club de fútbol fantástico y una familia (...) no necesitamos lanzar lo que sea al autobús de la Roma. Por favor, mostremos respeto", agregó el alemán.



Klopp cree que no necesita contarle a la afición del Liverpool la importancia que tienen los hinchas en el estadio.



"Crean la atmósfera más especial del fútbol mundial. No sé si pueda ser mejor que contra el Manchester City, pero si es posible, intentémoslo", dijo Klopp.



Fuente: Reuters