Liverpool vs. Roma : se enfrentarán este miércoles en el Estadio Olímpico de la capital italiana (transmite ESPN y FOX Sports en Latinoamérica) por la vuelta de las semifinales de la Champions League. Los 'reds' parten con ventaja para el segundo duelo debido al 5-2 que logró la semana pasada en Anfield. Bein Sports llevará el cotejo al territorio español.

"¿La Rimonta (remontada)? Aquellos que no crean se pueden quedar en casa. Mi lema es 'yo creo' y se lo repito a todos los jugadores. Habrá más de 60 mil personas en el estadio, ¿cómo podríamos no creer? Yo creo. Estamos en semifinales, pero no nos contentamos", resumió el entrenador de la 'Loba', Eusebio Di Francesco.

HORAROS del Liverpool vs. Roma

PAÍS HORARIO Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Estados Unidos (Florida) 2:45 p.m. España 8:45 p.m.

La Roma, previo al choque contra Liverpool, rompió todos los pronósticos en cuartos al ser capaces de remontar un 4-1 adverso ante Barcelona, en la ida en el Camp Nou, al ganar en la vuelta por 3-0. Entre la ida y la vuelta de semifinales, consiguió un convincente triunfo 4-1 contra Chievo, un buen ensayo antes del gran reto.

También quiere hacer valer el hecho de que todavía no ha encajado un gol en casa en esta edición de la Champions, a pesar de que la han visitado equipos del calibre del Atlético, el Chelsea o el propio Barcelona.

¿Cómo están las apuestas para el Liverpool vs. Roma?

Casa de apuestas Roma Empate Liverpool Bwin 2,50 4,00 2,50 Te Apuesto 2,45 3,45 2,35 Bet365 2,55 4,10 2,55 Sportium 2,60 4,00 2,50

Liverpool , por su parte, también tiene estadísticas en las que apoyarse: 20 goles marcados en seis desplazamientos europeos esta temporada, contando la fase previa. Un tanto en el Olímpico sería prácticamente definitivo.

Tras los graves incidentes del partido de ida, que dejaron a un hincha del Liverpool en coma, la atmósfera alrededor de la vuelta es muy tensa y los dirigentes de ambas entidades han multiplicado los llamamientos a la calma.

Liverpool vs. Roma: posibles alineaciones

AS Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Under y Dzeko.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Mané, Salah y Firmino.

Fuente (AFP)