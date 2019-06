Karius fue invitado a la final de Champions, pero su respuesta dejó fríos a todos en el Liverpool

Loris Karius fue invitado para el partido entre Liverpool y Tottenham por la final de la Champions League. Sin embargo, el hoy portero del Besiktas turco declinó la invitación de su exequipo para no alimentar el morbo que su presencia podría causar en el partido en el Wanda Metropolitano.



Al igual que todos los jugadores del Liverpool que se encuentran cedidos en distintos equipos de Europa, Karius recibió la invitación de los de Anfield, pero los malos recuerdos de la pasada final de Champions League volvieron a su cabeza.

"El portero alemán descartó acudir este año al Wanda Metropolitano para evitar que sus ex compañeros del Liverpool se descentren y recuerden malas experiencias", publico 'OK Diario' sobre Karius, quien este sábado 1 de junio se ha dejado ver de vacaciones en Grecia.



El exportero del Liverpool ha subido fotos a sus redes sociales junto a su novia Sophia Thomalla que no han tardado en ser viral.

El Liverpool vs. Tottenham chocan vía FOX Sports, ESPN y Movistar por final de Champions League 2019 desde las 2 de la tarde (hora peruana y mexicana).



Liverpool llega a esta final de Champions League tras dejar en el camino, desde octavos de final, al Bayern Munich, Porto y Barcelona. Mientras que el Tottenham, que está por primera vez en este tipo de partidos, se sacó al Dortmund, Manchester City y Ajax. Tenemos final inglesa.

