A corazón abierto: las confesiones de Pochettino en los días previos a la ansiada final de Champions League

"Ganar la Champions League nunca estará por encima de salvar la categoría con el Espanyol", dijo Mauricio Pochettino en una extensa entrevista con el medio de su país, La Nación, en la que habló de cómo afrontará los días previos de la final ante el Liverpool , el partido más importante del año para muchos, pero no para él.

"En caso de ganar la final, celebraremos levantar la copa, pero el verdadero disfrute habrá sido prepararla. Claro que para la gilada quedará si ganaste o no, y te van a juzgar por eso. Lo más importante es cómo te juzgas tú, y tu familia y tu gente más cercana. Llegar a una final de Champions con un club como Tottenham ya es su logro enorme", en referencia al partido en Ámsterdam, donde los 'Spurs' lograron la hazaña y el pase a la final.



El entrenador argentino reconoce la importancia del título continental, aunque es sincero al decir de que no es tan satisfactorio para él como para los demás (jugadores, hinchas y directivos del Tottenham).



"El otro día le dije a los jugadores y al presidente: 'Si quiero ganar esta copa es por ustedes, por el presidente que hace 18 años está haciendo un club increíble, por nuestras familias y por los fans del Tottenham'. Si me preguntan, ¿ganarla para ti o para ellos? Para ellos. Y no es demagogia ni falsa modestia", remarcó.



A pesar de la importancia de la 'Orejona', para Pochettino, la obtención de cualquier título no podrá superar lo que vivió en el club catalán con la salvación de la baja. "Sigue siendo mi mayor satisfacción deportiva. Si el sábado ganamos la Champions será una de las mejores cosas que me pasarán en mi vida, como logro será increíble, ahora, íntimamente, a lo sumo estará a la altura de haber salvado al Espanyol, pero nunca por encima". dijo.



Así es Pochettino, claro y consecuente. No se nubla. El entrenador argentino demostró en la entrevista que, a pesar de su forma de pensar (aquella que remarcó varias veces que no cambiará), su objetivos están bien marcados: el sábado irá por el ansiado título, porque el Tottenham y sus seguidores se lo merecen, para él.

