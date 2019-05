''Queremos escribir historia'': el mensaje de Pochettino previo al Liverpool-Tottenham por Champions

El entrenador del Tottenham , el argentino Mauricio Pochettino dijo, a un día de la final de la Champions League de fútbol contra el Liverpool , que su equipo tiene que "disfrutar" para "escribir la historia" si gana el que podría ser el título de la máxima competición continental para el conjunto londinense.



" Tenemos que disfrutar, porque queremos escribir historia en el fútbol y mañana sabemos que hay que ganar para hacerlo", manifestó Pochettino en la sala de prensa del estadio Metropolitano de Madrid. El DT argentino se levantó de su asiento para mostrarse de perfil al ser preguntado por si había perdido peso por el recorrido de los 'Spurs', que ha pasado varias eliminatorias de esta Champions con goles en los últimos instantes.



" Todo fue increíble, hemos disfrutado el camino, creo que la atmósfera ha sido genial, una concentración tremenda. Me siento muy orgulloso porque ellos (los jugadores) fueron tremendamente abiertos a trabajar y a aceptar todas nuestras propuestas, y creo que estamos listos. Hemos hablado mucho de estar preparados para competir, correr, disfrutar. Nos conocemos muy bien, y la clave es tener la ambición de ganar", señaló.



El entrenador del Tottenham reclamó que su equipo debe pensar en sí mismo y en competir, al tiempo que "respetar al rival" un Liverpool que es "un gran equipo", que fue "el mejor de Inglaterra junto al Manchester City" y que se merece estar en la final, así como elogió a su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, del que dijo que es un técnico "fantástico".



Pochettino negó que tenga decidido el equipo, del que la principal duda es su capitán y goleador, Harry Kane, lesionado desde la ida de cuartos de final ante el Manchester City. Para el entrenador de Santa Fe no será fácil decidir esa alineación -"tampoco lo fue en el anterior partido, en semifinales y en cuartos", recordó-, ya que aseguró que para él es "doloroso" elegir un once inicial.



► Tras insólito accidente: Joachim Löw fue internado por problemas circulatorios y será baja en Alemania



► Habla el crack: De Ligt sigue sin decidir su futuro y en el Barça empiezan a perder la paciencia



► Florentino engríe a Zidane: el crack que no renovará con el Bayern y que Real Madrid cierra para 2020



► De Cienciano a River Plate: los últimos 15 campeones de la Recopa Sudamericana [FOTOS]