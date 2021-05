El primer gran paso de Kevin De Bruyne en la élite del fútbol europeo lo vio en el Chelsea FC. En enero del 2012, el club londinenses pagó cerca de 9 millones de euros por el traspaso de la estrella del Genk de Bélgica. Nueve años más tarde, el destino se encargó de que el habilidoso del Manchester City tenga que enfrentar a los ‘Blues’ en la final de la Champions League.

Los de Stamford Bridge van por su segunda ‘Orejona’. La primera fue en la temporada 2011-2012. Por aquel entonces, De Bruyne ya formaba parte del Chelsea, pero se encontraba a préstamo en su club de nacimiento. A pesar de la importancia de aquel título, el internacional con la selección belga reveló que no tiene registrado ese suceso en su cabeza.

“Yo no estaba allí. No creo que me hayan invitado. No recuerdo mucho sobre eso para ser honesto. Con las finales de la Liga de Campeones, a veces las veo, a veces no. Solo depende de la situación. No recuerdo mucho sobre ese “, dijo a The Sun.

“Realmente no tengo ningún mal sentimiento hacia ellos. Fue una parte de mi vida lo que sucedió. Fue un buen paso para mí, pero solo quería jugar.La gente piensa en el par de meses que no jugué, pero antes había hecho las pretemporadas, había estado cedido a mi antiguo equipo ya Alemania. Crecí mucho como jugador”, añadió KDB.

Manchester City ha remado mucho para instalarse en la final de la Champions League. Con un proyecto que empezó hace más de seis temporadas, por fin consiguieron llegar a la última instancia.

“Hemos estado ganando tantos trofeos en los últimos seis años, hemos estado compitiendo en todas las competencias y eso es lo que me gusta. Quiero ganar de nuevo, no puedo esperar a que llegue el próximo para poder intentar ganar de nuevo”, zanjó.









