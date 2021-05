Evelina Cabrera, Presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR) y reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2020, participó de una nueva sesión del ciclo Trailblazers Latinoamericanos – Conectando Sueños con el Futuro, de Salesforce.

En diálogo con el Director de Asuntos Gubernamentales de Salesforce, Alejandro Anderlic, Evelina destacó la importancia de innovar a través de los hechos, con resultados y cambios demostrables, y pidió resaltar los hechos más allá de las palabras: “Mejor que soñar es hacer”, dijo Evelina.

Durante la conversación, que Salesforce lleva a cabo con líderes de América Latina, Evelina Cabrera habló de la inspiración, que para ella consiste en sacar los prejuicios de las personas o cambiar las perspectivas de cómo se suelen ver las cosas. “Yo siempre veo una oportunidad en lugar de una dificultad en cada uno de los desafíos que se me presentan en la vida”. Entonces, Evelina relata que cuando debió enfrentar críticas cuando quiso liderar la lucha por la igualdad a través de la inclusión de las mujeres en el fútbol, ella eligió seguir adelante y “hacer camino a muchas mujeres que no tuvieron la posibilidad o se cayeron porque no aguantaron la tensión”.

Más adelante, Evelina se refirió al esfuerzo realizado para que incluyeran la práctica del fútbol femenino en las cárceles o sobre cómo ayudó a una chica que quería jugar al fútbol para que cumpliera su sueño. Y soltó: “Cuando uno quiere innovar hay que demostrar estos cambios con hechos. Lleva mucho trayecto cambiar este tipo de paradigmas e ideas. En cualquiera de los contextos, la condición está en la oportunidad que les damos y en cómo confiamos en la otra persona”.

Luego, aseguró que al mundo se lo puede cambiar con pequeños hábitos: “Podemos cambiar el mundo haciendo cosas básicas como no estacionar en una senda peatonal. Es decir, hacer pavadas pero que a la larga hacen la diferencia. Los pequeños gestos y cómo nos manejamos con las normas son las cosas que cambian la sociedad. Sólo con respetar al otro y a nuestro alrededor podemos generar grandes cambios. Para poder cambiar el mundo hay que ser respetuoso con uno y con el otro. Con eso ya hacemos el mundo un poco mejor”.

En 2020, Evelina fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Consultada por Alejandro Anderlic sobre el significado de este premio, Evelina dijo que se trata de un premio en honor a todas las mujeres que se quedaron en el camino. “Soy consciente de que hoy tengo visibilidad por la lucha de muchas mujeres que hacen que mi trabajo tenga visibilidad. En lo personal tenía la convicción de continuar cuando todos me decían que no lo hiciera”.

“Mucha gente se queda en la queja”, siguió Evelina, y agregó: “Yo no sé si voy a cumplir todos mis objetivos pero voy a intentarlo. Nunca me detuve en el comentario del otro. A veces vivimos nuestra vida relatada por otro, pero hay que ser fiel a uno mismo. Hay que escuchar a los demás pero solo para tener una perspectiva. Yo en la vida no tuve otra herramienta más que confiar en mí”.

En otro tramo de la charla, Evelina analizó la pandemia y el rol transformador de la tecnología en ella. Destacó su función como herramienta social y la posibilidad que abre de hablar con cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. “La tecnología nos ha abierto estar conectados de diferentes maneras”, sintetizó.

Sobre el final de la charla, Evelina contó cómo superó las adversidades de la vida a partir de su experiencia viviendo en la calle cuando era joven: “Ahí aprendí acerca del compromiso, aprendí a ser compañera y amiga. Aprendí a compartir, a vivir el momento. Descubrí los prejuicios de las personas hacia la gente en situación de calle. Aprendí lo que quiero ser y lo que no quiero ser”, dijo la entrenadora de fútbol.

A modo de cierre, Alejandro preguntó: “¿Cómo querés que te recuerden?”

Y ella dijo: “Si algo puedo dejar es que cada uno haga lo que sienta, que sea creativo, libre, que no se quede en la estructura, que si alguien tiene ganas de hacer algo que vaya y lo haga. Que no escuche lo de afuera, escuchá tu interior. Vas a poder más si confías en tu corazón. Que no importe el género ni el contexto en el que te muevas. Todos tenemos mucho potencial pero que cada uno tenga la confianza para ser lo que quieran”.

Las sesiones de Trailblazers Latinoamericanos tienen como objetivo conversar con líderes y personas destacadas de la región sobre cómo se puede construir entre todos un camino acelerado para el desarrollo inclusivo y sustentable de la región.

Para Salesforce, los Trailblazers son los pioneros, innovadores y aprendices de por vida que ayudarán a hacer del mundo un lugar mejor, impulsando el futuro de la tecnología y retribuyendo a sus comunidades lo que ella les dio.