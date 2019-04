VER AQUÍ Manchester United vs. Barcelona EN VIVO: horarios y canales de TV para seguir la Champions League

Manchester United recibe al Barcelona por Champions League en Old Trafford. El partido corresponde a la ida de los cuartos de final, donde el equipo de Ernesto Valverde buscará romper el maleficio de nunca haber ganador en el 'Teatro de los Sueños'. El compromiso será hoy, desde las 2:00 pm. y será transmitido vía FOX Sports y Facebook Live.

El Manchester United y el Barcelona se enfrentarán por cuarta vez en la Champions League desde que Lionel Messi juega al fútbol. El saldo es positivo para el conjunto blaugrana aunque una pequeña estadística podría inclinar la balanza hacia los 'Red Devils'.

El Barza ganó dos finales de Champions League al United. El 2008-2009 (2-0) y el 2010-2011 (3-1), ambos con Pep Guardiola en el banco catalán. Sin embargo, la última vez que chocaron en duelos de ida y vuelta fue en las semifinales de la temporada 2007-2008 y los rojos empataron 0-0 en el Camo Nou y vencieron 1-0 en Old Trafford con gol de Paul Scholes.

El Barcelona afronta un reto mayor contra el Manchester United en los cuartos de final, instancia que no supera desde la campaña 2014-2015, que terminó justamente con título blaugrana. Por su parte, el United se quedó el año pasado en los octavos de final de la Champions League tras ser eliminado por el Sevilla.

Hace 17 partidos oficiales que el Barcelona no conoce la derrota. Además, ante el Manchester United por la Champions League tendrá en ataque a Lionel Messi y Luis Suárez, quienes suman 66 goles en esta temporada (121 en total lleva todo el equipo). Y por si no fuera poco, Ernesto Valverde, técnico azulgrana ha recuperado en la convocatoria para este encuentro al extremo francés Ousmane Dembelé, recuperado de su rotura muscular, aunque su presencia sigue siendo una incógnita.

El Manchester United marcha sexto en la Premier League, a 21 puntos del líder, el Liverpool, y no llega en su mejor momento, tras perder tres de sus últimos cuatro encuentros, el último el pasado martes frente al Wolverhampton en Liga (2-1). Asimismo, cuenta con algunas dudas como los lesionados Ander Herrera y Marcus Rashford, que no jugaron en el encuentro contra el Wolverhampton, aunque delantero inglés apuntaría al choque con el Barcelona por la Champions League.



Probables titulares

Manchester United: De Gea - Young, Jones, Smalling, Lindelof, Shaw - Matic, McTominay - Pogba - Rashford, Mata.

Entrenador: Ole Solskjaer.

FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Arthur, Busquets - Messi, Luis Suárez, Coutinho.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Barcelona nunca ganó en Old Trafford

El Barcelona no se fía. No confía en que el mundo del fútbol le dé como máximo favorito ante un equipo en reconstrucción desde que el ciclón Mourinho lo dejó tambaleando. El primero en recordar que el Barça nunca ha ganado en el "Teatro de los Sueños" fue Valverde, en una respuesta a una cuestión que no venía a cuento y es que los azulgrana, en los cuatro partidos disputados como visitante en el campo del United, no han ganado nunca.

Empataron dos y perdieron dos; y perdieron en partidos de eliminatoria y quedaron fuera de combate. La primera vez fue en la vuelta de cuartos de final de la Recopa de la temporada 1983-84, la segunda en la vuelta de semifinales de la Champions de la 2007-08.

En aquella ocasión, un tanto de Scholes acabó con el Barcelona, en una eliminatoria que se resolvió por aquel gol y en la que supuso el principio del fin de la etapa de Frank Rijkaard como técnico azulgrana.

Al Barcelona le esperará una formación aguerrida que tratará de aprovechar los huecos que dejen los 'Blaugrana', saliendo al contraataque y construyendo desde una férrea defensa, precisamente el aspecto en que más ha mejorado el equipo.